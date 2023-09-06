Ученые рассказали о пользе микрозелени для здоровья

Многие из нас в начальной школе проращивали семена тех или иных растений, что дало нам первое представление о съедобной микрозелени. Недавний интерес к более разнообразным способам придания вкуса и питательных веществ растительным компонентам нашего рациона усилил внимание к потенциалу, который могут предложить эти культуры.Микрозелень — это просто семядоли или семенные листья, которые первыми появляются из семени, когда оно прорастает. Если бы сеянцам дали созреть, они в конечном итоге превратились бы в полноразмерные листовые овощи и травы.Эти миниатюрные листовые салатные культуры умещают на небольшом пространстве множество питательных и вкусных вкусностей. Саженцы таких растений, как свекла, редис, руккола, базилик и кориандр, имеют множество оттенков красного и зеленого. Они придают блюду изюминку благодаря своему характерному вкусу и содержат биологически активные соединения, такие как глюкозинолаты и полифенолы, которые, как известно, снижают риск развития некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.Недавние исследования показали, что «биодоступность», то есть легкость, с которой человеческий организм может получить доступ ко всем питательным веществам, содержащимся в растениях, которые мы едим, у некоторых микрозелени выше, чем у других. Ростки красной редьки имели более высокую биодоступность полифенолов, чем красная капуста, брокколи и белая горчица, хотя их концентрация в редисе была ниже. Эти результаты показывают, насколько важно для нас понимать усвояемость пищи, которую мы едим, а не просто концентрацию в ней различных соединений.Хотя микрозелень более питательна, чем ее взрослые родственники, предлагаемые порции по-прежнему, как правило, очень малы. Хотя к микрозелени по-прежнему относятся как к гарниру, а не как к ценному компоненту рациона, люди не получат столько питательных преимуществ, сколько могли бы.Микрозелень можно легко выращивать в помещении, и она не требует много места. Выращивание в помещении имеет свои проблемы, поскольку потребность в энергии часто высока для обеспечения освещения и температуры, необходимых растениям. Однако, если используемая энергия поступает из возобновляемых источников, выращивание в помещении становится устойчивым.Исследователи из Канады также обнаружили, что использование непрерывного светодиодного освещения увеличивает урожайность микрозелени и снижает затраты на электроэнергию, связанные с производством, по сравнению с использованием традиционных циклов света/темноты.Микрозелень собирают в течение нескольких дней после прорастания, а это означает, что она не нуждается в дополнительных удобрениях, и у нее очень мало проблем с вредителями и болезнями, которые поражают растения, достигшие большей зрелости, поскольку они выращиваются в таких чистых помещениях. Все, что им нужно, это немного воды, чтобы поддерживать их.Тем не менее, среда выращивания в помещении также предлагает потенциал для обогащения микрозеленых культур, гарантируя, что они станут еще более богатым источником питательных веществ, в которых нам часто не хватает. Исследование, проведенное в 2022 году Словацким сельскохозяйственным университетом в Нитре, показало, что ряд различных сортов микрозелени можно более чем в 100 раз обогатить селеном, включив его в питательную среду. Селен является важным питательным веществом, которое снижает риск развития рака.Самая большая проблема, которая остается, — это улучшить срок хранения этих саженцев. Многие из качеств, которые делают их привлекательными в качестве сельскохозяйственных культур, например, нежная текстура и выращивание в высокозащищенной среде, делают их неспособными противостоять условиям, которым они подвергаются после сбора урожая. Рост популярности этих культур побудит селекционеров инвестировать в разработку сортов, специально адаптированных для выращивания в качестве микрозелени.Малозатратное и безопасное производство микрозелени в помещении дает возможность выращивать листовые овощи в городах и поселках или даже в собственных домах. Эти короткие цепочки поставок означают, что продукты, попадающие на тарелки людей, свежие и хорошего качества.Когда производство более локально по отношению к точке потребления, люди чувствуют себя более связанными с запасами продовольствия и с большей вероятностью включают эти экологически чистые, полезные и вкусные маленькие листья в свой рацион.

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