Физические упражнения предотвращают деменцию - невролог советует с чего начать

Физическая активность является важным строительным блоком здорового старения не только для вашего тела, но и для вашего мозга.Слово деменция – собирательный термин для всех нейрофизиологических и неврологических заболеваний, связанных со снижением умственных способностей человека.Заболевания деменции включают, например, деменцию с тельцами Леви или деменцией с тельцами Леви, сосудистую деменцию, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, деменцию, связанную с болезнью Паркинсона, хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ) или синдром Корсакова.Кроме того, возможны и смешанные формы, так что, например, сосудистая деменция и деменция Альцгеймера часто возникают одновременно. В целом болезнь Альцгеймера является одной из наиболее распространенных форм деменции во всем мире, ею страдают около 60 процентов и около 24 миллионов человек.Сосудистая деменция, встречающаяся примерно в 15 процентах случаев. Оба нейродегенеративных заболевания объединяет то, что мозг и, следовательно, работоспособность памяти, а также социальные и эмоциональные навыки постоянно ухудшаются."Существует также разница между болезнью Альцгеймера и деменцией. В то время как последний повреждается нарушениями кровообращения, болезнь Альцгеймера возникает в результате потери нервных клеток и ткани головного мозга из-за тау-фибрилл и бета-амилоидных бляшек", - говорит врач-невролог Виталина Козлова .Однако симптомы и последствия те же. За исключением того, что паралич и онемение часто встречаются при сосудистой деменции, тогда как при деменции Альцгеймера они обычно отсутствуют.Почему упражнения важны для вашего мозгаХотя пока неясно, как именно связаны между собой различные механизмы, исследования уже пришли к выводу, что физические упражнения оказывают положительное влияние на мозг.Уже обнаружено, что физическая активность улучшает приток крови к мозгу и может предотвратить вредные отложения в кровеносных сосудах. Кроме того, умственная работоспособность стабилизируется, а мозг становится более эффективным."Это связано с тем, что упражнения стимулируют выработку гормонов, которые строят связи между нервными клетками, а также формируют новые нервные клетки. Спорт также улучшает способность запоминать и учиться, поскольку физическая активность стимулирует рост клеток гиппокампа", объясняет Козлова.Физическая активность в пожилом возрасте является настоящим стимулом для работы вашего мозга и может даже помочь дольше сохранить функции мозга в случае дегенеративного заболевания, такого как болезнь Альцгеймера. ВОЗ также пришла к аналогичным выводам.Виды спорта лучше всего подходят для предотвращения болезни АльцгеймераВ принципе, подойдет любой вид спорта, если ничего не запрещено врачом. Однако важно, чтобы вы получали удовольствие от спорта, тогда вам будет легче мотивировать себя заниматься им регулярно. Позитивные чувства особенно важны для долгосрочного успеха.Если вы не уверены, какой вид спорта вам подходит, не стесняйтесь экспериментировать и посмотреть, какой вид спорта лучше всего вас мотивирует."Здесь возможны такие виды спорта, как езда на велосипеде, плавание или бег, но также подойдут тренировки всего тела, такие как пилатес или йога".Если вышеуказанные виды спорта вам не подходят, хорошим вариантом могут стать танцы или боевые искусства.Если у вас есть проблемы со здоровьем или ограничения, вам следует заранее проконсультироваться со спортивным врачом.Интегрируйте больше движения в повседневную жизньСтарайтесь быть активными в повседневной жизни. Физическая активность поможет вам дольше оставаться независимыми и улучшить качество жизни.Если вы все еще не знаете, как это сделать, вот четыре примера:Собирайтесь с друзьями или семьей, чтобы вместе пойти на прогулку или в сад, чтобы не только подышать свежим воздухом, но и оставаться активным.Чаще гуляйте или ездите на велосипеде или электровелосипеде на короткие расстояния.Если есть возможность, всегда поднимайтесь по лестнице, это укрепит ваши мышцы и баланс.Играйте и резвитесь на улице со своими детьми или внуками.Важно не перенапрягаться и делать перерывы при необходимости. Начните с коротких растяжек и увеличивайте физическую активность, если можете и чувствуете себя хорошо.

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