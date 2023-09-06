Специалисты раскрыли полезные свойства кабачков
В первую очередь, кабачки содержат совсем небольшое количество калорий и включает большое количество клетчатки. Кроме того, в этом овоще есть витамины А, В, С, Е и К, магний, калий, бета-каротин и множество других полезных микроэлементов.
Все это разнообразие может помочь предотвратить множество болезней. Кабачки являются доступной каждому профилактикой сердечно-сосудистых болезней, понижает уровень холестерина. При этом, по словам специалистов, наиболее полезным овощ является в сыром виде.
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