Чем может быть опасна процедура ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) представляет собой серию процедур, позволяющих осуществить оплодотворение вне организма женщины.Какие у этой процедуры существуют риски, рассказала врач-репродуктолог Анна Мгоян.Что такое ЭКОЖенщине дают препараты, которые приводят к росту не одного фолликула, а нескольких, чтобы получить большее количество яйцеклеток, затем путем малоинвазивной процедуры осуществляется забор этих яйцеклеток, которые, в свою очередь, оплодотворяются уже в эмбриологии сперматозоидами партнера. Оплодотворение и развитие эмбрионов происходит в специальных чашках, этот период занимает до пяти–семи суток. Один полный цикл ЭКО занимает около трех недель.Это колоссальная возможность и самый современный и высокоэффективный метод преодоления бесплодия, а также предотвращения наследственных заболеваний. Но, как и у любой медицинской процедуры, у ЭКО существуют определенные риски. К счастью, современная медицина умеет справляться с ними, и на сегодняшний день эти риски составляют около двух–трех процентов.Риски при проведении ЭКООсложнения в основном могут быть связаны с гормональной стимуляцией и извлечением яйцеклеток.На этапе стимуляции и приема препаратов может быть чрезмерный ответ в случае если изначально у женщины очень выраженный свой овариальный резерв. Также некоторые сталкиваются с индивидуальной непереносимостью препаратов. Кроме того, осложнения могут возникнуть во время наркоза при получении яйцеклеток, например:синдром гиперстимуляции яичников, когда растет очень много фолликулов в яичниках во время введения препаратов;кровотечения во время забора яйцеклеток;перекруты яичников;аллергические реакции;анестезиологические осложнения.Некоторые женщины могут сталкиваться с побочными эффектами при приеме препаратов во время стимуляции.К ним относятся:тошнота;головные боли;запоры;перепады настроения.Синдром гиперстимуляции яичников может возникнуть при стимуляции яичников с помощью введения гормональных препаратов. Симптомы обычно длятся неделю и включают легкую боль в животе, вздутие живота, тошноту, рвоту и диарею. Чтобы избежать подобного, к каждой пациентке осуществляется индивидуальный подход, рассчитывается подходящая дозировка препаратов, правильно подбирается протокол для стимуляции. И такие осложнения на данный момент сводятся к одному–двум процентам.Многоплодная беременностьЭКО увеличивает риск многоплодной беременности, если в матку был произведен перенос двух эмбрионов. Многоплодная беременность сопряжена с более высоким риском преждевременных родов и низкой массы тела при рождении ребенка, преэклампсией, сахарным диабетом при беременности, анемией и с необходимостью в применении кесарева сечения.Внематочная беременностьПримерно у двух–трех процентов женщин, которым было проведено ЭКО, была диагностирована внематочная беременность — осложнение, при котором эмбрион имплантируется вне матки (обычно в маточной трубе).ВыкидышЧастота выкидышей у женщин, у которых беременность наступила с помощью ЭКО, аналогична показателю у женщин, зачавших естественным путем. Но нужно учитывать, что частота выкидышей увеличивается с возрастом матери.Эмоциональный стрессЭКО — многоэтапный процесс, а это означает, что будущие родители должны быть готовы к пошаговому прохождению всех необходимых процедур. Некоторые этапы могут требовать повторения, что может вызвать эмоциональный стресс. На проведение ЭКО нужно выделить достаточное количество времени, что также может привести к нарушению социальной деятельности, работы и времени для семьи.Также следует отметить, что после ЭКО не наблюдается значительного увеличения риска рака груди, эндометрии, шейки матки или яичников.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки