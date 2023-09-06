Онколог Покровский опроверг популярный миф о повторном кипячении воды

Онколог Вадим Покровский развеял миф об опасности повторного кипячения воды.Некоторые врачи говорят о том, что при повторном кипячении в воде меняются химические соединения и накапливаются опасные вещества. По словам медика, это утверждение ошибочное.Он объяснил, что в любой воде есть соли хлора, и при горении различной органики в ней могут образовываться диоксины. Это вещества, которые способны вмешиваться в процесс деления клеток.Однако онколог Вадим Покровский заявил, что повторное кипячение воды не приводит к их образованию, как принято считать. Первая причина, почему это невозможно, - это то, что нужны более высокие температуры для горения - от 200 до 800 градусов. Вторая - это то, что диоксины образуются в дыму, а не в чайнике. А третья - необходимость наличия в воде какого-то количества органики.

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