Тренер рассказала о побочном эффекте от приседаний при похудении

Тренер Дженни Фрэнсис-Таунсон рассказала о побочном эффекте от приседаний при похудении.Специалист отметила, что приседания не помогут добиться стройных ног, поскольку это упражнение, напротив, направлено на то, чтобы увеличить мышечную массу. Чтобы ноги действительно похудели, Фрэнсис-Таунсон советует внимательно изучить образ жизни и пересмотреть рацион питания. Она подчеркнула, что важно сократить потребление сахара, а также продуктов высокой степени переработки, таких как чипсы, выпечка и блюда навынос.Тренер рассказала, что наиболее эффективные виды нагрузок для достижения стройных ног — это ходьба, степ-аэробика и упражнение «радуга». Исходное положение — стоя на коврике в упоре на коленях и ладонях.«Выпрямите правую ногу и отставьте ее назад. Представьте, что рисуете дугу, поднимая ногу вверх, а затем опуская ее так, чтобы она пересекала левую ногу, а носок коснулся пола. Отведите дугу в противоположном направлении, коснитесь носком пола», — пояснила Фрэнсис-Таунсон.

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