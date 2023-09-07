Врач делится 3-мя главными изменениями в питании, которые снизят ваш холестерин

Практикующий диетолог объясняет, как небольшие изменения в питании могут стать эффективным оружием в борьбе с высоким уровнем холестерина.Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много холестерина – воскообразного вещества, вырабатываемого печенью.Организм должен поддерживать тонкий баланс холестерина, потому что слишком большое количество холестерина «плохого» типа может закупорить артерии, вызывая множество серьезных проблем со здоровьем.Ваша диета может выступать в качестве катализатора или противоядия в этом процессе, либо похода в поход, либо снижения уровня.По словам врача-диетолога, недостаточное употребление белка и слишком много рафинированных углеводов может привести к снижению выработки желчи, уменьшая количество холестерина, выводимого из организма.«Небольшие» изменения в вашем выборе продуктов питания могут помочь держать восковое вещество под контролем.Перейти на масло авокадоДаже такая мелочь, как выбор растительного масла, может вызвать проблемы с уровнем холестерина.К счастью, изменение диеты в этой области может привести к «значительному» изменению уровня жировых веществ."Использовать масло авокадо вместо твердых жиров и продуктов с более высоким содержанием насыщенных жиров поможет контролировать уровень холестерина", - говорит врач-диетолог Малярова Ольга .Съешь немного черникиДобавление в свой рацион немного черники, богатой полифенолами, — еще один научно обоснованный способ снизить уровень «плохого» холестерина.«Употребление 150 граммов черники ежедневно в течение шести недель было связано со статистически значимым снижением уровня общего холестерина (шесть процентов), плохого холестерина (семь процентов) и триглицеридов (27 процентов); а уровень хорошего холестерина вырос на шесть процентов», - сказала Малярова.Холестерин ЛПВП, также известный как «хороший» тип, поглощает свой плохой аналог из крови и переносит его обратно в печень, где он вымывается из организма. Таким образом, повышение уровня «хорошего» холестерина может улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.Увеличьте потребление клетчаткиКлетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах, орехах и цельнозерновых продуктах, помогает снизить уровень холестерина.Диетолог рекомендовала начинать с овса, поскольку небольшие продукты богаты растворимой клетчаткой, которая может помочь вашему уровню быстро снизиться.«Волокна с более высокой вязкостью, такие как те, что содержатся в овсе, ячмене или подорожнике, по-видимому, оказывают более универсальное воздействие на наше здоровье, чем волокна из пшеницы и риса», - объясняет диетолог.Врач также посоветовала сочетать диетические изменения с физическими упражнениями, поскольку это может начать меняться в течение двух месяцев.«Главное здесь — последовательность. Упражнения не обязательно должны быть высокой интенсивности или продолжительности, но желательно, чтобы их нужно было выполнять ежедневно», — сказала она.

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