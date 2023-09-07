Врач делится 3-мя главными изменениями в питании, которые снизят ваш холестерин
Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много холестерина – воскообразного вещества, вырабатываемого печенью.
Организм должен поддерживать тонкий баланс холестерина, потому что слишком большое количество холестерина «плохого» типа может закупорить артерии, вызывая множество серьезных проблем со здоровьем.
Ваша диета может выступать в качестве катализатора или противоядия в этом процессе, либо похода в поход, либо снижения уровня.
По словам врача-диетолога, недостаточное употребление белка и слишком много рафинированных углеводов может привести к снижению выработки желчи, уменьшая количество холестерина, выводимого из организма.
«Небольшие» изменения в вашем выборе продуктов питания могут помочь держать восковое вещество под контролем.
Перейти на масло авокадо
Даже такая мелочь, как выбор растительного масла, может вызвать проблемы с уровнем холестерина.
К счастью, изменение диеты в этой области может привести к «значительному» изменению уровня жировых веществ.
"Использовать масло авокадо вместо твердых жиров и продуктов с более высоким содержанием насыщенных жиров поможет контролировать уровень холестерина", - говорит врач-диетолог Малярова Ольга .
Съешь немного черники
Добавление в свой рацион немного черники, богатой полифенолами, — еще один научно обоснованный способ снизить уровень «плохого» холестерина.
«Употребление 150 граммов черники ежедневно в течение шести недель было связано со статистически значимым снижением уровня общего холестерина (шесть процентов), плохого холестерина (семь процентов) и триглицеридов (27 процентов); а уровень хорошего холестерина вырос на шесть процентов», - сказала Малярова.
Холестерин ЛПВП, также известный как «хороший» тип, поглощает свой плохой аналог из крови и переносит его обратно в печень, где он вымывается из организма. Таким образом, повышение уровня «хорошего» холестерина может улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.
Увеличьте потребление клетчатки
Клетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах, орехах и цельнозерновых продуктах, помогает снизить уровень холестерина.
Диетолог рекомендовала начинать с овса, поскольку небольшие продукты богаты растворимой клетчаткой, которая может помочь вашему уровню быстро снизиться.
«Волокна с более высокой вязкостью, такие как те, что содержатся в овсе, ячмене или подорожнике, по-видимому, оказывают более универсальное воздействие на наше здоровье, чем волокна из пшеницы и риса», - объясняет диетолог.
Врач также посоветовала сочетать диетические изменения с физическими упражнениями, поскольку это может начать меняться в течение двух месяцев.
«Главное здесь — последовательность. Упражнения не обязательно должны быть высокой интенсивности или продолжительности, но желательно, чтобы их нужно было выполнять ежедневно», — сказала она.
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