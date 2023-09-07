Почему появляются белые пятна на ногтях и опасны ли они
Такие пятна могут быть как результатом механической травмы, так и предупреждать о ряде заболеваний, например, болезнях печени, сахарном диабете или анемии.
Виды лейконихии:
Истинная. Нарушается образование клеток из-за сильного повреждения фаланги пальца.
Ложная. Возникает из-за изменений в ногтевой пластине. Чаще всего она связана с отделением пластины от углубления для нее.
Псевдолейконихия. Свидетельствует о грибковой инфекции, не связана с изменениями ногтевой пластины.
По интенсивности поражения ногтя лейконихия делится на:
Тотальную. Ногтевая пластина становится полностью белой как на руках, так и на ногах.
Точечная. На ногтях появляются небольшие точки.
Полосная. На пластине возникают параллельные друг другу линии.
Существуют определенные факторы, которые провоцируют лейконихию. Они делятся на внешние и внутренние.
Внешние факторы
Повреждения из-за агрессивного маникюра/педикюра.
Травмы пальцев — ушиб, защемление, сильное сдавливание.
Длительный контакт с бытовой химией без перчаток.
Внутренние факторы
Прием антибиотиков с сульфаниламидами.
Отравление тяжелыми металлами (свинцом или мышьяком)
Эндокринные проблемы, патологии почек и цирроз печени.
Анемия.
Сахарный диабет.
Грибковые инфекции (экзема или псориаз).
Редкие наследственные заболевания.
Некоторые вирусные болезни.
Чтобы определить причину лейконихии нужно обратиться к врачу. Специалист поможет подобрать правильное лечение исходя из причин такого состояния.
Важно исключить механические и химические воздействия, а затем пройти всестороннее обследование для выявления внутренних причин.
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