Почему появляются белые пятна на ногтях и опасны ли они

Белые пятна на ногтях (лейконихия) — состояние, при котором на ногтевой пластине появляется светлый пигмент. Он может выглядеть как крошечные точки или большие полосы. Обычно лейконихия носит временный характер.Такие пятна могут быть как результатом механической травмы, так и предупреждать о ряде заболеваний, например, болезнях печени, сахарном диабете или анемии.Виды лейконихии:Истинная. Нарушается образование клеток из-за сильного повреждения фаланги пальца.Ложная. Возникает из-за изменений в ногтевой пластине. Чаще всего она связана с отделением пластины от углубления для нее.Псевдолейконихия. Свидетельствует о грибковой инфекции, не связана с изменениями ногтевой пластины.По интенсивности поражения ногтя лейконихия делится на:Тотальную. Ногтевая пластина становится полностью белой как на руках, так и на ногах.Точечная. На ногтях появляются небольшие точки.Полосная. На пластине возникают параллельные друг другу линии.Существуют определенные факторы, которые провоцируют лейконихию. Они делятся на внешние и внутренние.Внешние факторыПовреждения из-за агрессивного маникюра/педикюра.Травмы пальцев — ушиб, защемление, сильное сдавливание.Длительный контакт с бытовой химией без перчаток.Внутренние факторыПрием антибиотиков с сульфаниламидами.Отравление тяжелыми металлами (свинцом или мышьяком)Эндокринные проблемы, патологии почек и цирроз печени.Анемия.Сахарный диабет.Грибковые инфекции (экзема или псориаз).Редкие наследственные заболевания.Некоторые вирусные болезни.Чтобы определить причину лейконихии нужно обратиться к врачу. Специалист поможет подобрать правильное лечение исходя из причин такого состояния.Важно исключить механические и химические воздействия, а затем пройти всестороннее обследование для выявления внутренних причин.

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