Брекеты, сахарный диабет и еще 4 причины, почему у вас шатаются зубы

Есть несколько разных причин, почему ваши зубы могут начать шататься. Однако при любой из них вряд ли стоит заниматься самолечением и пытаться решить проблему с помощью разрекламированной зубной пасты.Когда у маленького ребенка шатаются молочные зубы, это нормально и нестрашно. А вот когда то же самое ощущает уже взрослый человек с коренными зубами, становится не по себе. Конечно, современные возможности протезирования зашли далеко, но хотелось бы все-таки по возможности сохранить свои зубы.По каким причинам зубы вообще могут шататься? Что делать, если вы заметили этот симптом у себя? На эти вопросы отвечают стоматологи.Одной из главных причин подвижности зубов является пародонтит.Пародонтит — это воспалительно-деструктивное заболевание тканей пародонта, то есть опорно-удерживающего аппарата зуба. К признакам пародонтита относят воспаление десны, убыль костной ткани и подвижность зубов. Также тревожные симптомы — кровоточивость десен при чистке зубов, отечность, припухлость и покраснения десны, повышенная чувствительность, а также неприятный запах изо рта.Заметив у себя эти признаки, необходимо обратиться к врачу-пародонтологу для проведения пародонтологической диагностики. Доктор осматривает полость рта, проводит зондирование, измеряет глубину пародонтальных карманов, составляет пародонтограмму, делает КТ и на основании собранных данных прописывает пошаговое лечение.При пародонтите, как и любом другом заболевании, важно отловить появление недуга на ранней стадии и приступить к лечению как можно скорее. Кроме того, важна стоматологическая профилактика, к которой относится профессиональная гигиена полости рта.Процедуру профессиональной гигиены полости рта необходимо проходить не реже одного раза в полгода. Она включает снятие мягких и твердых зубных отложений, чистку ультразвуком, воздушно-абразивную обработку, полировку эмали и подбор оптимальных средств ухода. Домашняя гигиена также очень важна, особенно для пародонтологически скомпрометированных пациентов.Как правило, начинаются заболевания парадонта с гингивита — воспаления десен. Многие не придают этому недугу особого значения и под действием рекламы пытаются справиться с ним самостоятельно с помощью паст и гелей, имеющих противовоспалительный эффект. Такое самолечение зачастую приводит к ухудшению ситуации и возникновению пародонтита.Стоит обратиться за помощью к врачу при первых признаках кровоточивости. Так вы сэкономите время, финансы и нервы. Чем легче заболевание, тем проще его лечить. С гингивитом можно справиться после проведения профессиональной гигиены и нормализации домашнего ухода. А вот лечение пародонтита требует помимо вышеперечисленного еще и шинирования, проведения различных операций.Хорошо зарекомендовали себя лазеры при заболеваниях десен и пародонта. Профилактические осмотры раз в год, проведение профессиональной гигиены полости рта и контроль домашней гигиены значительно снижают риск потерять зубы.Впрочем, есть еще несколько причин, по которым у вас могут шататься зубы.Травмы (ушибы, вывихи, переломы) зубов. Нередкое явление, особенно у детей и спортсменов. В большинстве случаев зубы удается спасти, обратившись сразу к врачу.Отсутствие протезирования удаленных зубов или неправильная конструкция протеза приводят к перегрузке оставшихся зубов. Со временем они начинают расшатываться, вплоть до полного выпадения. При потере даже одного зуба происходят изменения в прикусе. Именно поэтому так важно своевременно восстанавливать зубные ряды имплантами и коронками.Ношение брекетов. В этом случае шатание зубов — это нормально. На зубы дается нагрузка, чтобы они изменили свое положение. Под этим давлением появляется подвижность как у отдельных зубов, так и у нескольких рядом стоящих. По окончании лечения используются специальные ретейнеры, помогающие зубам укрепиться в правильном положении.Заболевания эндокринной системы (щитовидной железы, сахарный диабет) ухудшают обменные процессы в организме. Нарушается питание тканей как вокруг зубов, так и самих зубов. В таких случаях необходимо комплексное лечение совместно с врачом-эндокринологом.

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