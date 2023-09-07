Вот что происходит в организме, если вы едите яблоко каждый день

«Яблоко в день избавит от врача»: в этой поговорке есть много смысла. Мы покажем вам пять веских причин, почему вам следует съедать яблоко каждый день.Яблоки не только прекрасны на вкус, но и очень полезны. Но что именно в них содержится – и насколько они полезны для организма?"Яблоко богато витаминами А, В1, В2 и С. Эмпирическое правило особенно применимо к содержанию витамина С: большое яблоко (около 200 г) покрывает почти треть дневной нормы. Особенно местные сорта – настоящие витаминные бомбы. Кроме того, плоды полны минералов, таких как калий, фосфор, магний и железо", - говорит врач-диетолог Юлия Леметина .Особо примечательно: яблоки имеют высокое содержание пектина под кожурой. Пектин — это растворимая клетчатка, которая оказывает на нас насыщающее действие.Яблоки богаты клетчаткой, они могут оказать положительное влияние на этапе снижения веса. Поэтому никогда не следует чистить яблоки, иначе уйдет до 70 процентов полезных веществ.Больше всего пектина содержится в сушеных яблочных кольцах. Еще одно преимущество: в 100 г яблока всего 60 ккал."Если вы будете есть яблоко каждый день, это может положительно повлиять на ваше здоровье".Вот пять веских причин съедать яблоко каждый день.Яблоки действительно полезны для кишечникаВаш кишечник любит яблоки. Плоды особенно полезны при проблемах с кишечником, поскольку для функции кишечника важны такие важные витамины, как витамин А, витамин С, витамины группы В, ниацин и фолиевая кислота.Яблоки снижают уровень холестерина"Пектин снижает уровень холестерина, поскольку он связывает загрязняющие вещества, а затем вымывает их из организма".Снижение риска развития рака благодаря яблокамБлагодаря флавоноидам и каротиноидам, содержащимся в мякоти, яблоки также обладают антиоксидантным действием — семечковые плоды помогают снизить риск развития рака.Профилактика заболеваний бронхов и легкихДоказано, что любители яблок реже страдают заболеваниями бронхов и легких."Поэтому, если вы часто страдаете от этого заболевания, вы можете предотвратить его, регулярно употребляя в пищу яблоки".Яблоки улучшают здоровье зубов"Яблоки часто называют «натуральной жевательной резинкой», поскольку они очищают зубы благодаря содержащимся в них фруктовым кислотам и клетчатке".Помимо долгосрочного полезного эффекта, яблоки также можно использовать в качестве средства неотложной терапии и поэтому они являются популярным домашним средством в борьбе со всеми видами заболеваний и инфекций.Яблоки как домашнее средствоЯблоки эффективны против диареи: просто натрите сырое яблоко вместе с кожурой.Яблоко утром также может помочь при утреннем недомогании во время беременности.Яблочный уксус рекомендуется применять при ангине и ангине. Для этого смешайте стакан горячей воды (около 300 мл) со столовой ложкой меда и чайной ложкой яблочного уксуса.Жареное яблоко с медом не только вкусно, но и помогает от охриплости голоса.Яблочный чай помогает при нервозности, и его очень легко приготовить. Просто разрежьте яблоко вместе с кожурой, залейте его горячей водой и дайте напитку настояться в течение двух часов.

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