Правда ли, что красное вино может быть полезно

Стоит ли вообще его пить, и если да, то как.Разговоры о пользе красного вина начались с «французского парадокса». Учёные заметили, что жители этой страны едят много жирной пищи и имеют повышенный холестерин, но при этом реже страдают от заболеваний сердца, чем другие нации со сходным типом питания. Поскольку во Франции довольно часто пьют красное вино, предположили, что всё дело в нём.Многочисленные исследования, посвящённые этому напитку и его составляющим, действительно показали некоторую пользу. Однако объявлять красное вино целительным эликсиром определённо не стоит.Что полезного в красном винеКрасное вино содержит разные виды полифенолов — химических соединений, которые в человеческом организме работают как антиоксиданты. В напитке есть флавоноиды катехины, кварцетин, антоцианы. А также другой класс полифенолов — стилбены. Из последних наибольшую известность приобрёл ресвератрол.Добавки с этим веществом улучшают кровяное давление и функцию сосудов головного мозга. Однако речь идёт именно о чистом ресвератроле, без всех остальных компонентов красного вина. Притом в количестве, сильно превышающем то, что можно получить из алкогольного напитка.Более того, ресвератрол, как и другие полифенолы, имеет низкую биодоступность. То есть, попадая в организм, очень быстро превращается в связанные формы и не может напрямую уничтожать свободные радикалы — реактивные формы кислорода (РФК), которые вредят клеткам.Но несмотря на это, растительные антиоксиданты могут принести пользу. Например, если запивать вином жирную пищу, полифенолы прямо в желудке могут противостоять окислению липидов. А ещё — активировать внутриклеточные сигнальные пути, которые будут подавлять воспаление, защищать от реактивных форм кислорода и повреждения ДНК.Другими словами, полифенолы не самостоятельно уничтожают вредные свободные радикалы, а помогают организму выработать антиоксиданты, которые затем и расправляются с РФК.Но одно дело — исследовать отдельные компоненты красного вина, и совсем другое — понять, как влияет на здоровье весь этот коктейль из полифенолов и спирта.Правда ли красное вино полезно для здоровьяКак ни странно, хотя бы частично пользу красного вина для здоровья можно приписать содержанию в нём спирта. В умеренных дозах этанол увеличивает количество хорошего холестерина и «разжижает» кровь, снижая риск образования тромбов. В исследовании с данными почти 14 тысяч пожилых американцев за 23 года подсчитали, что умеренное потребление алкоголя снижает риск смерти на 15%, притом вид напитка значения не имеет.В другом проверили данные 38 тысяч мужчин и выяснили, что умеренно выпивающие люди куда меньше рискуют пережить инфаркт миокарда, чем непьющие. Притом неважно, какой именно алкоголь они употребляли, пили 10 или 30 г спирта в день.В то же время есть и другие данные, свидетельствующие в пользу именно красного вина. В когортном исследовании с данным 24,5 тысячи датчан в возрасте от 20 до 98 лет выяснили, что умеренное потребление вина куда больше снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, чем полный отказ от алкоголя или употребление других напитков с этанолом. Более того, даже зависимые от алкоголя люди, выбирающие вино, меньше рисковали умереть, чем те, кто пил другой алкоголь.В исследовании с данными 18 тысяч испанцев за 12 лет обнаружили, что умеренное употребление алкоголя снижает риск смерти в среднем на 25%, но только если пить его «по-средиземноморски» — выбирать вино, в основном красное, не превышать норму в 1–2 порции в день и выпивать его вместе с едой.В небольшом испанском эксперименте обнаружили, что две недели потребления двух бокала красного вина в день вместе с едой увеличивают выработку антиоксидантов и экспрессию генов, способствующих долголетию.В когортном исследовании людей из трёх стран отметили, что любители вина, выпивающие 1–2 порции в день, имели более низкие уровни воспаления, чем те, кто предпочитал пиво или не пил вообще.В ещё одном выяснили, что именно красное вино способствует экспрессии генов, ответственных за выработку антиоксидантов. Участники эксперимента пили разные алкогольные напитки вместе с едой либо натощак. Выработка полезных веществ увеличилась, когда они потребляли красное вино. А вот белое и водка, особенно с жирной едой, наоборот, помешали увеличить защиту от окислительного стресса.В другом похожем исследовании наибольшую пользу принёс приём пищи в стиле средиземноморской диеты в сочетании с 250 мл красного вина. Когда алкоголь пили натощак, пользы было меньше.Таким образом, в умеренных дозах и в сочетании с полезной едой красное вино действительно может быть полезным.Может ли красное вино навредитьВ больших дозах красное вино не менее опасно, чем любой другой алкоголь. Никакие полифенолы не помогут, если вы выпиваете более двух порций в день.Чрезмерное употребление алкоголя грозит развитием гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени и пищеварительного тракта. Увеличивается риск онкологических заболеваний, ослабляется иммунная система, возникают проблемы с памятью и вниманием, появляются психические расстройства — тревожность и депрессия.Так что если вы регулярно и много пьёте, нет никакого смысла менять свои привычные 0,5 литра коньяка или пару литров пива на бутылку красного вина. Куда больше пользы вы получите, совсем отказавшись от алкоголя.Стоит ли пить красное вино для здоровья и как это делатьЕсли вы не пьёте — определённо не стоит начинать. Получить полифенолы можно и из других источников, например из кофе и чая, виноградного сока, ягод. Также не стоит покупать вино для здоровья, если вы в прошлом страдали от алкогольной зависимости или не побороли её до сих пор.Если же вы пьёте умеренно и легко можете отказаться от алкоголя, не испытывая дискомфорта, попробуйте заменить привычные напитки на вино. Но соблюдайте следующие правила:Выбирайте красное сухое вино — в нём наибольшее количество полифенолов.Потребляйте не больше одного напитка в день, если вы женщина, и не больше двух, если мужчина. За один напиток принято считать 14 грамм чистого спирта. В пересчёте на вино с 12% спирта это примерно 140 грамм.Не компенсируйте «пропуски». Если вы вообще не пили два дня, это не значит, что можно без последствий для здоровья выпить тройную дозу.Подавайте вино к еде. Выбирайте цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, растительные источники белка, рыбу и нежирное мясо.Если после еды вы наливаете себе ещё бокальчик или уже не представляете себе ужин без алкоголя, самое время остановиться.

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