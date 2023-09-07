Противовирусное от стресса: 3 рецепта спокойной работы в офисе

Работа в офисе — это, помимо прочего, авралы, конфликты и недоразумения, отвлекающие разговоры коллег, недовольство начальства. В таких обстоятельствах проще всего заразиться вирусом стресса — испортить им себе настроение, усложнить работу, а потом еще и домой уйти на взводе. Как ему противостоять, чтобы сохранять спокойствие вне зависимости от обстановки вокруг?Многие работают в офисе, где стресс может ощущаться даже на физическом уровне. Мы чувствуем его, как только входим в двери: движения становятся неуверенными, внутри все сжимается, словно попали в фильм про зомби и стараемся не дышать, чтобы не заразиться и не превратиться в таких же монстров. Но «отравленный» воздух все равно впитывается в поры, лишая нас сил на целый день.Стресс как инфекция: мы подхватываем чужое напряжение из-за врожденной привычки отзеркаливать эмоции. Когда входим в офис, где все на нервах, естественная склонность и первобытное желание принадлежать к группе вызывают ряд психологических реакций. Но можно выработать в себе устойчивость к этому вирусу.1. ВЕРНИТЕ СЕБЕ КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ«Безусловно, энергетика рабочего пространства существует, — говорит соосновательница центра комплементарной медицины Wu Wei Wisdom Александра Лиис. — Но отзеркаливать общее настроение или нет, зависит от вас. Иногда мы упускаем это из виду, потому что забываем, что сами создаем эмоции. Контроль над внутренним миром в наших руках, даже если кругом хаос».Сопротивляясь стрессовой инфекции, можно стать антидотом для остальных. Эксперт по позитивной психологии Энди Коуп приводит данные исследования, которое показало: когда в группе из пяти человек хотя бы один остается в хорошем настроении, общая динамика меняется к лучшему.Достаточно простых действий: держать голову повыше, обмениваться взглядами с коллегами, улыбаться и здороваться«Стало престижно выглядеть по уши занятым, поэтому тот, кто отважится чувствовать себя хорошо, может считаться героем», — говорит эксперт. Для себя он выбрал специальные стратегии противостояния стрессу: он сохраняет осознанность и в начале каждого дня напоминает себе о том, что часто воспринимается как должное, но очень ценно: семья, вода из крана.Сара Раддер, консультант по обучению и развитию компании Thales, предлагает сосредоточиться на том, что можешь изменить, и отпустить все, что тебе неподвластно. Ее решение: когда эмоции зашкаливают, включать юмор и воображение, использовать удачные метафоры и образы.2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ СТРАТЕГИИДжессика Ньюман, юрист частной фирмы, поделилась защитной стратегией скафандра: она представляет себя астронавтом, одетым в герметичный костюм, который защищает от внешнего воздействия. Негатив отскакивает от нее, не причиняя вреда. Она признается, что притворяться астронавтом во время важной встречи весело, на душе становится светлее.Тэм Джонстон, руководитель проекта Fresh Insight Coaching, предлагает технику, которой пользуются спасатели, чтобы сохранять спокойствие в критических ситуациях. Представьте сотрудников за прочным стеклом: вы их видите, слышите и отвечаете на реплики, но сплетни и злословие вас не задевают.Сара Раддер придумала подход «будь как собака»Когда надвигается стресс, она вдохновляется примером собаки: быть здесь и сейчас, не беспокоясь о прошлом или будущем: «Когда я гуляю с ней, постоянно думаю, чего не сделала, что должна сделать, что могла бы сделать, а собака просто радуется прогулке. Она напоминает, что постоянно прокручивать в голове неудачи вредно для нервов, надо все отпустить. Кроме того, чтобы не одолел стресс, важно устанавливать границы. Не проверяйте рабочую почту из дому. Если кто-то любит отправлять письма по вечерам, это не значит, что на них надо отвечать».Предупреждайте всплески стресса на протяжении рабочего дня. Прогуляйтесь или поболтайте с коллегой на отвлеченную тему, чтобы дать мозгу передышку.3. НАЙДИТЕ СВОЕ «ДЗЕН-ПРОСТРАНСТВО»Лиззи Бентон, которая отвечает за корпоративную культуру маркетинговой компании Datify, выставляет физические барьеры от стресса. Она поняла, как быстро распространяется вирус стресса в шумном офисе с открытой планировкой: когда у кого-то день не задался, он легко заражает остальных. В частности, она отметила, что неприятные разговоры расстраивают всю команду: «Мы по-разному воспринимаем негатив: одни реагируют нейтрально, другие заводятся и вступают в перепалку с коллегами, поднимая градус напряженности».Она предложила правило: все споры и разногласия переносятся в переговорную, а те, кто не в духе, могут прогуляться или поработать в другом местеВсе пользуются ноутбуками, значит, свободны в передвижениях. По ее инициативе стало больше возможностей для удаленной работы, в компании создали «дзен-комнату» — особую рабочую зону для отдыха. Индивидуальные беседы с коллегами проходят в пабе, а не в офисе, в неформальной атмосфере проще обсуждать проблемы.Простые меры оказались эффективными в борьбе с эпидемией стресса. По словам Бентон, такая свобода казалась очень непривычной: «Мы вышли из офисного окружения, где никто и не мечтал о гибких условиях. Но все получилось, мы стали счастливее в рабочей обстановке».

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