Роспотребнадзор назвал самые полезные для здоровья крупы

За высокое содержание клетчатки, белка, железа и магния самой полезной кашей признали овсяную.Специалисты Роспотребнадзора рассказали, из каких каш должен состоять рацион, чтобы человек получал все необходимые элементы. Так, одной из самых полезных назвали овсяную кашу, поскольку она богата клетчаткой, белком, железом, магнием и растворимыми волокнами. Они помогают снизить уровень холестерина в крови.Помимо этого, специалисты рекомендовали обратить внимание на гречку, которая помогает восполнить уровень белка, магния, железа в крови. Для улучшения пищеварения лучше всего подходит пшенная каша, добавили эксперты. В то же время рисовая каша рекомендована людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Кукурузная и манная каша менее полезны, поэтому подходят для завтрака, но не каждый день.

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