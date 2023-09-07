Врач рассказала о причинах появления храпа и о том, как избавиться от него навсегда

Храп является не постоянным недугом, поэтому от него можно избавиться, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры отоларингологии РНИМУ им. Пирогова, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.По ее словам, он может появляться из-за заболевания, которое не запустили в детстве, или искривленной перегородки.«Храп всегда начинается с носа, а затем переходит на горло. В этом случае человек подсознательно переходит на ротовое дыхание. Физиологически дыхание должно быть только носовым, но если есть какое-то препятствие, то это приводит к сужению дыхательного просвета и переход на ротовое дыхание», — отметила Елизарова.Она отметила, что для лечения храпа стоит обратиться к специалистам, которые в ходе обследования смогут найти корень проблемы и устранить ее. Для этого может понадобиться сузить верхние дыхательные пути, убрать источники инфекции или удалить миндалины, заключила отоларинголог.В конце августа исследователи из Европейского респираторного общества установили, что лечение обструктивного апноэ во сне помогает бороться и с другими недугами, в том числе, кашлем, ночной изжогой, а также хрипами.

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