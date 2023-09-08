Биолог Тиссенбаум раскрыла секреты здоровья и долголетия
По ее словам, в первую очередь стоит сократить употребление сахара или полностью отказаться от него. Длительное потребление этого продукта способствует развитию сахарного диабета, болезни Альцгеймера и других недугов.
Также стоит избегать постоянного сидячего образа жизни. По возможности необходимо давать организму физическую нагрузку, в том числе тренировки для мозга.
Для долгой и здоровой жизни нужно уделить особое внимание режиму питания. Так, в рацион рекомендуется добавить цельные продукты, овощи, фрукты и ягоды. Эти продукты позволят избежать скачка сахара в крови.
Напоследок Тиссенабум советует сохранять позитив и хорошее настроение. Согласно данным исследований, это позволяет продлить жизнь.
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