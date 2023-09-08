Терапевт Звонарева рассказала, чем бабье лето опасно для здоровья

Казалось бы, и тепло, и солнышко, а проблемы со здоровьем никуда не делись. В некоторых случаях даже усилились. Кому стоит особенно поберечься, рассказала эксперт.В этом году осенняя погода за окном радует. Синоптики обещают благоприятный прогноз минимум до середины сентября — настоящее бабье лето с солнышком и температурой воздуха днем +20 градусов и выше. Однако даже такой приятный сезон может создать проблемы для здоровья.Как рассказала врач-терапевт «Инвитро-Юг» Виктория Звонарева, главная опасность бабьего лета таится в постоянных перепадах температуры воздуха и давления.«Бабье лето отличается постоянной сменой температуры воздуха и атмосферного давления, поэтому в этот период рекомендуется с особым вниманием относиться к своему здоровью людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Перепады могут вызывать скачки давления и пульса с последующими гемодинамическими нарушениями. При этом для каждого человека уровень допустимых перепадов индивидуален», — предупреждает Виктория Звонарева.Также, по словам специалиста, в этот переходный период повышается риск простудиться, тем более что из-за частой смены погоды бывает трудно подобрать правильный гардероб, чтобы было не холодно утром и не жарко днем. Действительно, утром прохладно, днем тепло и даже жарко, а ночью резко холодает. Поэтому терапевт советует в одежде придерживаться принципа многослойности: потеплело — сняли верхнюю одежду и не чувствуете дискомфорта.Кому стоит внимательнее следить за здоровьемКак поясняет Виктория Звонарева, в норме смена сезонов не должна сказываться на самочувствии. Поэтому стоит обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы найти причину недомоганий, если в такие периоды вы часто чувствуете:слабость;головокружение;головные боли;изменения пульса;скачки давления;болезненность и дискомфорт в области сердца;нарушения сна.Также доктор выделила три категории пациентов, которым следует внимательнее отнестись к здоровью при смене сезонов.Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Страдающие заболеваниями щитовидной железы. Работа щитовидки чутко реагирует на смену климатических условий. Поэтому тем, кто получает гормонозаместительную терапию, в эти периоды важно контролировать уровень тиреотропного гормона (ТТГ) и тироидных гормонов.Часто болеющие ОРВИ. Под «часто» врачи понимают 4 раза в год и более. Таким людям желательно заранее озаботиться и начать профилактику.Топ-5 болезней сентябряИх называла ранее аллерголог-иммунолог Елена Парецкая. Итак, чего опасаться в начале осени?Коварный аденовирус. Этого представителя большой группы ОРВИ распознать в начале болезни непросто. Он начинается как типичная простуда: повышение температуры, слабость, озноб, головная боль, мышечная боль и сниженный аппетит. Но по мере развития присоединяется покраснение глаз и конъюнктивит, увеличиваются лимфоузлы. Кроме того, возникает сильный насморк.Ангина с риском осложнений. Особенно опасна стрептококковая ангина, поскольку она может провоцировать коварные осложнения.Острая ревматическая лихорадка (ревматизм), если ангину не лечили. При классическом течении болезни первые признаки возникают через 3-4 недели после ангины, когда, казалось бы, уже все прошло и человек чувствует себя полностью здоровым.Цистит, или воспаление мочевого пузыря. Эта болезнь чаще возникает у молодых женщин, особенно на фоне переохлаждения и стрессов.Воспаление почек. Если цистит не лечится или человек перенес серьезную инфекцию, возможно распространение бактерий вверх по мочевым путям к почечной лоханке. В этом случае развивается пиелонефрит.

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