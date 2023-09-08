Врач назвала 6 тревожных сигналов, что вам не хватает самого важного витамина

Многие люди подвергаются риску низкого уровня витамина D, особенно в зимние месяцы, когда 30-40 процентов всех возрастных групп относятся к группе людей с дефицитом витамина D.Даже к концу лета дефицит витамина сохраняется у восьми процентов взрослых и 13 процентов подростков. Хотя у многих людей с дефицитом витамина D симптомы отсутствуют, существует ряд признаков, которые могут указывать на недостаточный уровень этого важного витамина.Врач поделилась, на что следует обратить внимание.1. УсталостьУсталость и низкий уровень энергии, о которых сообщают сами люди, связаны с низким уровнем витамина D.«Недавний обзор исследований показывает, что добавление витамина D может оказать существенное влияние на снижение утомляемости у людей с рассеянным склерозом (аутоиммунным заболеванием, которое приводит к ряду симптомов, среди которых усталость является наиболее распространенным)», - говорит врач-нутрициолог Лана Беляева специально для МедикФорум.2. Плохое настроениеПовышенное количество рецепторов витамина D присутствует в областях мозга, связанных с регуляцией настроения.«Исследования показали, что люди, страдающие депрессией, имеют более низкий уровень витамина D по сравнению со здоровыми людьми. Интересно, что люди с самым низким уровнем витамина D, по-видимому, имеют наибольший риск депрессии. Кроме того, клинические испытания показали снижение уровня депрессии при приеме добавок с витамином D».3. Плохое здоровье полости ртаХотя многие знают о важности кальция для здоровья зубов, мало кто знает, что для усвоения кальция необходим оптимальный уровень витамина D.Витамин D играет ключевую роль в минерализации костей и зубов, и хороший уровень витамина D, по-видимому, связан с лучшим развитием полости рта и здоровьем на протяжении всей жизни. С другой стороны, дефицит витамина D тесно связан с заболеваниями полости рта.4. Боли в костях и мышцахВитамин D наиболее известен своей ролью в здоровье опорно-двигательного аппарата.Низкий уровень витамина D вызывает снижение абсорбции кальция, что, в свою очередь, может вызвать выброс паратиреоидного гормона, который способствует резорбции кости и, в конечном итоге, к потере или размягчению костной ткани.«Причины мышечной боли могут быть разными. Однако данные свидетельствуют о том, что дефицит витамина D может быть потенциальной причиной. Результаты обзора исследований, в которых приняли участие более 3000 участников, показывают, что добавки витамина D могут играть роль в лечении хронической боли».5. Часто плохо себя чувствуюВитамин D также играет важную роль в модуляции иммунной системы, и большинство клеток иммунной системы экспрессируют рецептор витамина D.«На самом деле, существуют значительные научные доказательства того, что витамин D оказывает различное влияние на функцию иммунной системы. И наоборот, дефицит витамина D может привести к нарушению регуляции иммунной системы и привести либо к подавлению иммунитета, либо к неадекватному усилению иммунной реакции.6. Проблемы с пищеварениемОдна из ролей витамина D, о которой люди, возможно, менее осведомлены, — это его важность для здоровья кишечника. Исследования показывают, что оптимальный статус витамина D играет важную роль в поддержании баланса в кишечнике посредством многих регуляторных действий, включая модуляцию микробиоты кишечника.Доказано, что прием витамина D приводит к уменьшению количества вредных бактерий и увеличению количества полезных бактерий в верхних отделах пищеварительного тракта."Недавние исследования также показывают, что добавки с живыми бактериями могут, в свою очередь, увеличивать экспрессию и активность рецепторов витамина D, что приводит к увеличению уровня витамина D в организме человека".

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