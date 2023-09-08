Эти 10 ошибок превращают стиральную машину в рассадник плесени и вирусов — мы все их делаем

Сложно представить нашу жизнь без стиральной машины. Но мы даже не задумываемся, какими последствиями для здоровья может грозить ее использование. Профессор Сергей Гильденскиольд рассказал, как привычная всем домашняя помощница становится причиной болезней.Пятна отстирались, значит, белье чистое? Как бы не так! Да, визуальную чистоту белья современные стиралки обеспечивают, а вот гарантировать гигиеническую чистоту им удается далеко не всегда. Даже наоборот: именно стиральные машины порой становятся рассадниками болезнетворных микроорганизмов. И вот почему.Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения1. Закрываем дверцу машинки после стиркиВ наши дни аллергией страдают все чаще. Одна из основных причин — огромное количество аллергенов в быту: бытовая химия, пылевые и перьевые клещи, обитающие в подушках и зазорах между мебелью и стенами. Еще один сильнейший аллерген — плесень. Она может появиться даже в сухих и благоустроенных квартирах, а конкретно — в стиральных машинах.При использовании стиральной машины, особенно на дачах после долгого отсутствия, появляется запах сырости, болота. Черные пятна на резиновых уплотнителях — это и есть плесень. Избавиться от нее в некоторых случаях не так-то просто.«Плесень — это колонии грибков. Она бывает разных видов, в том числе и опасных для здоровья, — говорит заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд. — Споры плесени легко проникают в организм, что может привести к развитию ряда заболеваний — чаще всего дыхательных путей, а также различных видов аллергий. Плесень обычно появляется, если стиральную машину оставили надолго во влажном состоянии с плотно закрытой дверцей. Или если в машине забыли что-то мокрое после стирки».Поэтому дверца машины должна быть приоткрыта между стирками, закрывать ее наглухо нельзя, советует профессор.2. Стираем на быстром режиме в холодной водеТем, кто предпочитает режим короткой стирки при невысокой температуре, следует переживать о плесени в первую очередь.«При температуре до 60 °С споры плесени чувствуют себя вольготно и не погибают от перегрева, — предупреждает наш эксперт. — Поэтому лучше стирать в горячей воде, если это не запрещено для конкретного вида ткани».3. Экономим на стиральном порошкеНет, мы не призываем сыпать в машинку горы порошка. Лучше сыпать меньше средства, но хорошего качества.«Некачественный стиральный порошок создает благодатную почву для появления плесени, — говорит профессор. — Не экономьте на моющих средствах. Регулярно чистите машинку от накипи и мыльных отложений».4. Используем кондиционер для белья«Кондиционер для белья — просто идеальная среда для грибков, — предупреждает Сергей Гильденскиольд. — Он покрывает внутренние поверхности машины рыхлой влажной пленкой, что благоприятствует развитию колоний плесени».Поэтому эксперт советует не превышать рекомендуемую дозу ополаскивателей и кондиционеров.5. Не чистим лоток для порошка и резиновый уплотнитель«Резиновый уплотнитель люка и барабан необходимо насухо вытирать, а лоток для порошка — просушивать после каждой стирки», — комментирует эксперт.6. Стираем белье больного человека с общими вещамиПомимо плесени стиральная машина может стать рассадником и опасных бактерий, особенно если мы смешиваем белье больного человека с общими вещами и стираем при низкой температуре.«При стирке загрязненного бактериями белья, например больного члена семьи, часть вредных микроорганизмов не смываются полностью, а остаются на внутренних поверхностях машины и затем размножаются, — объясняет Сергей Гильденскиольд. — Когда в барабан попадает следующая партия одежды или постельного белья и запускается экономный режим стирки при низкой температуре, в воде образуется довольно опасная смесь из моющих средств, смываемой грязи и размножившихся микробов».При изучении бактериальных посевов на выстиранной одежде часто обнаруживаются следы стафилококковых бактерий, которые могут вызывать пневмонию или инфекцию мочевыводящих путей. Обнаруживаются бактерии Escherichia coli и другие виды микроорганизмов.Поэтому эксперт призывает стирать вещи больного человека отдельно и обязательно при высокой температуре.Впрочем, даже если в семье все здоровы, нельзя смешивать общие вещи с детскими. Кроме того, для одежды малышей включаем дополнительный цикл полоскания.«И никогда не стирайте вместе с вещами людей собачью подстилку или комбинезон для прогулок домашних животных», — предупреждает профессор.7. Копим белье в стиральной машинеПривычное дело: грязные вещи мы сразу же кидаем в стиралку, а запускаем стирку, когда накопится приличная порция белья. Не гонять же машину из-за пары носков? И вот здесь мы совершаем еще одну серьезную ошибку.«Белье в барабан нужно загружать непосредственно перед стиркой. А грязь с одежды предварительно очищать, так как, оседая на стенках стиральной машины, она становится благоприятной средой для развития черной плесени, избавиться от которой очень сложно», — говорит эксперт.8. Используем ночной режим стирки«Не следует оставлять в баке выстиранное белье, пусть даже на полчаса-час. Как только цикл стирки окончен, белье нужно убрать», — предупреждает Сергей Гильденскиольд.9. Не чистим фильтры«Плесневые грибки и бактерии любят селиться в шлангах и фильтре машины. Поэтому необходимо периодически чистить и их», — советует доктор медицинских наук.10. Забываем про генеральную чистку стиральной машиныКажется, раз машина стиральная, то она сама себя и очищает. Но это не так. Вот как советует чистить стиральную машину наш эксперт:1 раз в месяц включайте режим стирки при максимальной температуре с использованием порошка с отбеливателем;1 раз в три месяца очищайте стиральную машину с помощью растворов лимонной кислоты или уксуса: в бак выливаем бутылку бытового 6-9% уксуса и включаем максимальный температурный режим (выше 60°C). Такое промывание не только устранит накипь с нагревательных элементов, но и предотвратит появление в ней спор плесени.

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