Эти 10 ошибок превращают стиральную машину в рассадник плесени и вирусов — мы все их делаем
Пятна отстирались, значит, белье чистое? Как бы не так! Да, визуальную чистоту белья современные стиралки обеспечивают, а вот гарантировать гигиеническую чистоту им удается далеко не всегда. Даже наоборот: именно стиральные машины порой становятся рассадниками болезнетворных микроорганизмов. И вот почему.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения
1. Закрываем дверцу машинки после стирки
В наши дни аллергией страдают все чаще. Одна из основных причин — огромное количество аллергенов в быту: бытовая химия, пылевые и перьевые клещи, обитающие в подушках и зазорах между мебелью и стенами. Еще один сильнейший аллерген — плесень. Она может появиться даже в сухих и благоустроенных квартирах, а конкретно — в стиральных машинах.
При использовании стиральной машины, особенно на дачах после долгого отсутствия, появляется запах сырости, болота. Черные пятна на резиновых уплотнителях — это и есть плесень. Избавиться от нее в некоторых случаях не так-то просто.
«Плесень — это колонии грибков. Она бывает разных видов, в том числе и опасных для здоровья, — говорит заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд. — Споры плесени легко проникают в организм, что может привести к развитию ряда заболеваний — чаще всего дыхательных путей, а также различных видов аллергий. Плесень обычно появляется, если стиральную машину оставили надолго во влажном состоянии с плотно закрытой дверцей. Или если в машине забыли что-то мокрое после стирки».
Поэтому дверца машины должна быть приоткрыта между стирками, закрывать ее наглухо нельзя, советует профессор.
2. Стираем на быстром режиме в холодной воде
Тем, кто предпочитает режим короткой стирки при невысокой температуре, следует переживать о плесени в первую очередь.
«При температуре до 60 °С споры плесени чувствуют себя вольготно и не погибают от перегрева, — предупреждает наш эксперт. — Поэтому лучше стирать в горячей воде, если это не запрещено для конкретного вида ткани».
3. Экономим на стиральном порошке
Нет, мы не призываем сыпать в машинку горы порошка. Лучше сыпать меньше средства, но хорошего качества.
«Некачественный стиральный порошок создает благодатную почву для появления плесени, — говорит профессор. — Не экономьте на моющих средствах. Регулярно чистите машинку от накипи и мыльных отложений».
4. Используем кондиционер для белья
«Кондиционер для белья — просто идеальная среда для грибков, — предупреждает Сергей Гильденскиольд. — Он покрывает внутренние поверхности машины рыхлой влажной пленкой, что благоприятствует развитию колоний плесени».
Поэтому эксперт советует не превышать рекомендуемую дозу ополаскивателей и кондиционеров.
5. Не чистим лоток для порошка и резиновый уплотнитель
«Резиновый уплотнитель люка и барабан необходимо насухо вытирать, а лоток для порошка — просушивать после каждой стирки», — комментирует эксперт.
6. Стираем белье больного человека с общими вещами
Помимо плесени стиральная машина может стать рассадником и опасных бактерий, особенно если мы смешиваем белье больного человека с общими вещами и стираем при низкой температуре.
«При стирке загрязненного бактериями белья, например больного члена семьи, часть вредных микроорганизмов не смываются полностью, а остаются на внутренних поверхностях машины и затем размножаются, — объясняет Сергей Гильденскиольд. — Когда в барабан попадает следующая партия одежды или постельного белья и запускается экономный режим стирки при низкой температуре, в воде образуется довольно опасная смесь из моющих средств, смываемой грязи и размножившихся микробов».
При изучении бактериальных посевов на выстиранной одежде часто обнаруживаются следы стафилококковых бактерий, которые могут вызывать пневмонию или инфекцию мочевыводящих путей. Обнаруживаются бактерии Escherichia coli и другие виды микроорганизмов.
Поэтому эксперт призывает стирать вещи больного человека отдельно и обязательно при высокой температуре.
Впрочем, даже если в семье все здоровы, нельзя смешивать общие вещи с детскими. Кроме того, для одежды малышей включаем дополнительный цикл полоскания.
«И никогда не стирайте вместе с вещами людей собачью подстилку или комбинезон для прогулок домашних животных», — предупреждает профессор.
7. Копим белье в стиральной машине
Привычное дело: грязные вещи мы сразу же кидаем в стиралку, а запускаем стирку, когда накопится приличная порция белья. Не гонять же машину из-за пары носков? И вот здесь мы совершаем еще одну серьезную ошибку.
«Белье в барабан нужно загружать непосредственно перед стиркой. А грязь с одежды предварительно очищать, так как, оседая на стенках стиральной машины, она становится благоприятной средой для развития черной плесени, избавиться от которой очень сложно», — говорит эксперт.
8. Используем ночной режим стирки
«Не следует оставлять в баке выстиранное белье, пусть даже на полчаса-час. Как только цикл стирки окончен, белье нужно убрать», — предупреждает Сергей Гильденскиольд.
9. Не чистим фильтры
«Плесневые грибки и бактерии любят селиться в шлангах и фильтре машины. Поэтому необходимо периодически чистить и их», — советует доктор медицинских наук.
10. Забываем про генеральную чистку стиральной машины
Кажется, раз машина стиральная, то она сама себя и очищает. Но это не так. Вот как советует чистить стиральную машину наш эксперт:
1 раз в месяц включайте режим стирки при максимальной температуре с использованием порошка с отбеливателем;
1 раз в три месяца очищайте стиральную машину с помощью растворов лимонной кислоты или уксуса: в бак выливаем бутылку бытового 6-9% уксуса и включаем максимальный температурный режим (выше 60°C). Такое промывание не только устранит накипь с нагревательных элементов, но и предотвратит появление в ней спор плесени.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctorpiter.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий