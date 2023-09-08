Скрытые изменения в глазах могут быть первым признаком потери слуха

Согласно новому исследованию, то, как некоторые люди естественным образом «слушают» глазами, может выявить ранние признаки потери слуха.Обычно, когда практикующий врач проверяет пациента на наличие проблем со слухом, он проверяет его уши. Громкость, при которой пациенты впервые воспринимают чистый тон, называется порогом слышимости, и если этот порог слишком высок, это может указывать на необходимость использования слуховых аппаратов. Проблема с этим тестом, однако, заключается в том, что он выявляет потерю слуха у человека только примерно через десять или два года после появления первых признаков.Исследователи из Университета Торонто и Исследовательского института Ротмана в Канаде потенциально нашли лучший способ. Внимательно наблюдая за глазами участников, когда они слушают речь, психолог Эрик Куи и когнитивный нейробиолог Бьёрн Херрманн выявили характерный признак нарушения слуха. Чем больше человек пытается услышать, тем более пристальным становится его взгляд.Предыдущие исследования показали, что глаза не так сильно двигаются, когда люди много думают. Например, когда кто-то проверяет свою память, его движения глаз замедляются, как будто он смотрит в точку в пространстве. Кюи и Херрманн теперь показали, что это также применимо и к глазам слушателей, которые прилагают дополнительные усилия, чтобы услышать.Исследование включало три эксперимента, в которых молодые люди, считавшие свой слух здоровым, слушали звуки на комфортной громкости, опираясь подбородком на выступ перед экраном компьютера. Во время испытаний записывались их зрачки и движения глаз.В первом эксперименте 26 участникам воспроизводились звуки речи, перемежающиеся бессмысленным бормотанием. После каждого раунда речи участникам предлагался быстрый тест на понимание речи на слух. Во время записи человеческой речи экран перед участниками был либо пустым, либо показывал фиксированный квадрат. Исследователи заметили, что движения глаз уменьшались в самых сложных условиях прослушивания, а уменьшение движений глаз было связано с лучшим пониманием речи.Во втором эксперименте 22 участника слушали записанные списки коротких предложений, наблюдая, как точка беспорядочно перемещается по экрану перед ними. Снова был проведен тест на понимание речи на слух. Результаты еще раз показывают, что движения глаз уменьшаются, когда речь труднее расслышать и усилие при прослушивании увеличивается.Финальный эксперимент проводился среди 23 участников, каждый из которых прослушал две 10-11-минутные истории. Одна из историй была зашифрована, поэтому сцены рассказывались не по порядку. Другому было сказано по порядку, но его заглушил прерывающийся человеческий лепет. Громкость этого прерывающего звука менялась, чтобы облегчить или усложнить прослушивание истории.На экране перед участниками было показано шестнадцать точек, которые в случайном порядке перемещались во время рассказов. Затем последовал тест на понимание. Во время зашифрованного рассказа глаза слушателей двигались больше, чем при прослушивании цельного рассказа. Это согласуется с гипотезой о том, что люди не инвестируют когнитивно, слушая непонятную историю.Но поскольку нетронутая история была замаскирована человеческой речью (что-то вроде попытки расслышать разговор в оживленном ресторане), участникам пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы расслышать то, что говорилось. В более простом сценарии, где фоновый шум был тише, глаза участников больше двигались. Но когда задача усложнялась, они оставались фиксированными.Во всех трех экспериментах расширение или сужение зрачков участников мало что говорило об их понимании речи на слух. Более того, то, что показывалось на экране перед участниками, мало влияло на то, насколько сильно двигались их глаза.Результаты показывают, что движения глаз могут указывать на то, насколько сильно человек пытается слушать.Конечно, слушание с усилием не всегда связано с потерей слуха, но это может быть одним из первых признаков того, что у человека проблемы.«С клинической точки зрения, следующие шаги, безусловно, заключаются в том, чтобы выяснить, указывают ли движения глаз на усилия по прослушиванию у пожилых людей, потому что это группа населения, для которой наш новый подход может быть наиболее полезным», — сказал Херрманн Ингрид Фаделли. «Более того, мы планируем выяснить, указывают ли движения глаз на снижение усилий при прослушивании, когда люди пользуются слуховыми аппаратами; поскольку это может помочь оценить, какую пользу человек получает от назначенного им слухового аппарата».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки