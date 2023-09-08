Терапевт Иванова назвала основные симптомы отита

Врач-терапевт Виктория Иванова в разговоре с порталом News.ru перечислила основные симптомы отита.По словам специалиста, риски возникновения отита можно существенно снизить, если соблюдать гигиену ушей, своевременно лечить острые респираторные вирусные инфекции и не допускать переохлаждения.В случае, если отит все же начал развиваться, человек почувствует боль в ушах, возможны выделения из ушных раковин, ухудшение слуха и ощущение заложенности. Нередко отит сопровождается повышением температуры тела, общей слабостью и недомоганием.При проявлении таких симптомов следует незамедлительно обратиться к специалисту, ведь своевременная диагностика отита и правильно назначенное лечение помогут справиться с болезнью консервативными способами. Нередко при лечение отита также назначаются физиотерапевтические процедуры, такие как светолечение, электрофорез, лазеротерапия и другие.Однако если ситуацию запустить, местными препаратами и антибактериальными лекарствами дело может не обойтись и придется проводить хирургическое вмешательство.

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