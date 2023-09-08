Названы преимущества киви для здоровья
Все виды киви богаты питательными веществами.
Киви является отличным источником 20 витаминов, включая витамины А, В3 (ниацин), В9 (фолат), С (аскорбиновая кислота), Е и К, а также минералы, такие как медь, магний и калий.
Они также содержат множество других питательных веществ, в частности пищевые волокна, а также широкий спектр антиоксидантов, биологически активных ферментов и фитонутриентов, которые обеспечивают функциональные и метаболические преимущества.
Хотя традиционный киви имеет зеленую мякоть, существует несколько различных типов не менее вкусных сортов киви, например, золотой киви, который имеет желтую мякоть и слаще, чем зеленый сорт.
В отличие от зеленого киви, золотой киви можно есть так же, как яблоко. Употребление кожуры золотого киви — отличный способ увеличить количество клетчатки, которую вы получаете из фрукта, с двух до четырех граммов на порцию.
Киви может поддерживать здоровую иммунную функцию
Киви известен тем, что имеет самое высокое содержание витамина С среди обычно употребляемых в пищу фруктов, обеспечивая 290 процентов дневной нормы витамина С на порцию.
По данным Института медицины, в настоящее время рекомендуемая суточная норма витамина С составляет 50-100 миллиграммов (мг). Витамин С помогает укрепить иммунную систему, способствует выработке коллагена и заживлению ран, а также действует как антиоксидант, защищающий клетки от повреждения свободными радикалами.
Киви улучшает пищеварение
Согласно исследованию, опубликованному в Европейском журнале питания, киви полезен для пищеварения не только здоровым людям, но и людям, страдающим запорами и другими желудочно-кишечными расстройствами, включая симптомы синдрома раздраженного кишечника.
Говорят, что клетчатка в киви обладает отличной способностью удерживать воду, что может помочь улучшить консистенцию стула и поддерживать регулярный стул. Употребление в пищу киви, богатого клетчаткой, также может привести к благоприятным изменениям в составе микробиоты кишечника, что способствует выработке полезных метаболитов. Кроме того, исследования показывают, что преобладающий фермент киви, актинидин, может поддерживать здоровое пищеварение
Киви может снизить риск развития рака
Согласно обзору клинических исследований и исследований клеточных культур, добавление киви в здоровый рацион является отличным способом борьбы или предотвращения рака, особенно колоректального рака. Это связано с тем, что киви содержит множество активных компонентов, которые обладают прямым и косвенным противораковым действием.
Исследования показывают, что прямое противораковое действие киви связано с уменьшением окислительного повреждения ДНК, которое опосредуется аскорбиновой кислотой (витамином С). Между тем, косвенный противораковый эффект киви можно объяснить его способностью улучшать пищеварение и поддерживать регулярность стула, что помогает снизить риск развития колоректального рака.
Киви обладает кардиозащитными свойствами
Исследование, опубликованное в журнале «Advances in Food and Nutrition Research», показало, что киви может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Фактически, исследования показывают, что употребление двух или трех киви в день может помочь снизить гиперреактивность тромбоцитов и снизить уровень холестерина в крови, а также кровяное давление.
Гиперреактивность тромбоцитов может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку тромбоциты могут прилипать к стенкам кровеносных сосудов и способствовать накоплению бляшек – состоянию, известному как атеросклероз. Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, гиперреактивность тромбоцитов также связана с серповидноклеточной анемией, воспалительными заболеваниями кишечника, ревматоидным артритом, диабетом, болезнью Альцгеймера и раком.
Киви помогает сохранить кости крепкими
Один киви содержит 31 процент рекомендуемой суточной дозы витамина К, который помогает улучшить минеральную плотность костей. Поддержание оптимальной минеральной плотности костей важно для предотвращения остеопороза и остеоартрита, особенно среди пожилых людей.
Киви может помочь сохранить молодость кожи
Киви содержит большое количество витамина Е, антиоксиданта, который может защитить вашу кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами солнца. Витамин Е также может помочь предотвратить перекисное окисление липидов и перекрестное сшивание коллагена — два явления, которые связаны с преждевременным старением кожи.
Киви способствует хорошему сну
Киви содержит множество полезных с медицинской точки зрения соединений, некоторые из которых могут помочь при нарушениях сна. Например, киви является богатым источником аминокислоты триптофана, который является предшественником серотонина и мелатонина. Серотонин — это химическое вещество мозга, которое влияет на настроение, когнитивные функции и сон, а гормон мелатонин также играет роль в цикле сна и бодрствования.
В исследовании, опубликованном в Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, тайваньские исследователи обнаружили, что участники с самооценкой нарушений сна, которые съели два киви за час до сна, испытали значительное улучшение продолжительности сна и общего качества сна, что позволяет предположить, что киви обладает мощным снотворным действием. продвижение недвижимости.
Киви может поддержать здоровье глаз
Киви содержит большое количество двух каротиноидов, а именно лютеина и зеаксантина. Эти антиоксиданты в изобилии присутствуют в тканях глаза и помогают защитить глаза от окислительного повреждения. Исследования показывают, что лютеин и зеаксантин также могут помочь замедлить прогрессирование или даже снизить риск хронических заболеваний глаз.
Одна чашка киви содержит 220 микрограммов лютеина и зеаксантина, которые могут помочь восстановить желтое пятно и предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна.
Кроме того, чашка нарезанного киви содержит 167 мг витамина С, что в два раза больше, чем вы можете получить из апельсина. Исследователи рекомендуют употреблять продукты, богатые витамином С, для поддержания здорового зрения, поскольку витамин С и другие антиоксиданты помогают восстанавливать поврежденные клетки и способствуют росту новых клеток.
Чашка киви также может обеспечить около 20 процентов рекомендуемой суточной нормы меди, которая важна для поддержания здоровой нервной системы. Это важно для улучшения функции сетчатки, в которой находятся нервы, преобразующие изображения в электрические импульсы, которые ваш мозг может интерпретировать.
Киви может поддерживать здоровый вес
Киви имеет низкую калорийность, но богат клетчаткой и полезными жирами, что делает его отличным перекусом для людей, желающих похудеть. Было доказано, что диеты, богатые клетчаткой из фруктов и овощей, улучшают здоровье кишечника и способствуют снижению веса, заставляя вас чувствовать себя сытым дольше.
Киви — удивительный суперпродукт, который содержит множество необходимых питательных веществ и полезен для здоровья.
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