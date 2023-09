Названы преимущества киви для здоровья

Киви, который широко выращивается в целом ряде стран, известен своим богатством необходимых питательных веществ, антиоксидантов и других полезных растительных соединений. Благодаря своей нефритово-зеленой мякоти, крошечным черным семенам и естественно сладкому вкусу, скромный маленький киви станет отличным дополнением к здоровому питанию.Все виды киви богаты питательными веществами.Киви является отличным источником 20 витаминов, включая витамины А, В3 (ниацин), В9 (фолат), С (аскорбиновая кислота), Е и К, а также минералы, такие как медь, магний и калий.Они также содержат множество других питательных веществ, в частности пищевые волокна, а также широкий спектр антиоксидантов, биологически активных ферментов и фитонутриентов, которые обеспечивают функциональные и метаболические преимущества.Хотя традиционный киви имеет зеленую мякоть, существует несколько различных типов не менее вкусных сортов киви, например, золотой киви, который имеет желтую мякоть и слаще, чем зеленый сорт.В отличие от зеленого киви, золотой киви можно есть так же, как яблоко. Употребление кожуры золотого киви — отличный способ увеличить количество клетчатки, которую вы получаете из фрукта, с двух до четырех граммов на порцию.Киви может поддерживать здоровую иммунную функциюКиви известен тем, что имеет самое высокое содержание витамина С среди обычно употребляемых в пищу фруктов, обеспечивая 290 процентов дневной нормы витамина С на порцию.По данным Института медицины, в настоящее время рекомендуемая суточная норма витамина С составляет 50-100 миллиграммов (мг). Витамин С помогает укрепить иммунную систему, способствует выработке коллагена и заживлению ран, а также действует как антиоксидант, защищающий клетки от повреждения свободными радикалами.Киви улучшает пищеварениеСогласно исследованию, опубликованному в Европейском журнале питания, киви полезен для пищеварения не только здоровым людям, но и людям, страдающим запорами и другими желудочно-кишечными расстройствами, включая симптомы синдрома раздраженного кишечника.Говорят, что клетчатка в киви обладает отличной способностью удерживать воду, что может помочь улучшить консистенцию стула и поддерживать регулярный стул. Употребление в пищу киви, богатого клетчаткой, также может привести к благоприятным изменениям в составе микробиоты кишечника, что способствует выработке полезных метаболитов. Кроме того, исследования показывают, что преобладающий фермент киви, актинидин, может поддерживать здоровое пищеварениеКиви может снизить риск развития ракаСогласно обзору клинических исследований и исследований клеточных культур, добавление киви в здоровый рацион является отличным способом борьбы или предотвращения рака, особенно колоректального рака. Это связано с тем, что киви содержит множество активных компонентов, которые обладают прямым и косвенным противораковым действием.Исследования показывают, что прямое противораковое действие киви связано с уменьшением окислительного повреждения ДНК, которое опосредуется аскорбиновой кислотой (витамином С). Между тем, косвенный противораковый эффект киви можно объяснить его способностью улучшать пищеварение и поддерживать регулярность стула, что помогает снизить риск развития колоректального рака.Киви обладает кардиозащитными свойствамиИсследование, опубликованное в журнале «Advances in Food and Nutrition Research», показало, что киви может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Фактически, исследования показывают, что употребление двух или трех киви в день может помочь снизить гиперреактивность тромбоцитов и снизить уровень холестерина в крови, а также кровяное давление.Гиперреактивность тромбоцитов может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку тромбоциты могут прилипать к стенкам кровеносных сосудов и способствовать накоплению бляшек – состоянию, известному как атеросклероз. Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, гиперреактивность тромбоцитов также связана с серповидноклеточной анемией, воспалительными заболеваниями кишечника, ревматоидным артритом, диабетом, болезнью Альцгеймера и раком.Киви помогает сохранить кости крепкимиОдин киви содержит 31 процент рекомендуемой суточной дозы витамина К, который помогает улучшить минеральную плотность костей. Поддержание оптимальной минеральной плотности костей важно для предотвращения остеопороза и остеоартрита, особенно среди пожилых людей.Киви может помочь сохранить молодость кожиКиви содержит большое количество витамина Е, антиоксиданта, который может защитить вашу кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами солнца. Витамин Е также может помочь предотвратить перекисное окисление липидов и перекрестное сшивание коллагена — два явления, которые связаны с преждевременным старением кожи.Киви способствует хорошему снуКиви содержит множество полезных с медицинской точки зрения соединений, некоторые из которых могут помочь при нарушениях сна. Например, киви является богатым источником аминокислоты триптофана, который является предшественником серотонина и мелатонина. Серотонин — это химическое вещество мозга, которое влияет на настроение, когнитивные функции и сон, а гормон мелатонин также играет роль в цикле сна и бодрствования.В исследовании, опубликованном в Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, тайваньские исследователи обнаружили, что участники с самооценкой нарушений сна, которые съели два киви за час до сна, испытали значительное улучшение продолжительности сна и общего качества сна, что позволяет предположить, что киви обладает мощным снотворным действием. продвижение недвижимости.Киви может поддержать здоровье глазКиви содержит большое количество двух каротиноидов, а именно лютеина и зеаксантина. Эти антиоксиданты в изобилии присутствуют в тканях глаза и помогают защитить глаза от окислительного повреждения. Исследования показывают, что лютеин и зеаксантин также могут помочь замедлить прогрессирование или даже снизить риск хронических заболеваний глаз.Одна чашка киви содержит 220 микрограммов лютеина и зеаксантина, которые могут помочь восстановить желтое пятно и предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна.Кроме того, чашка нарезанного киви содержит 167 мг витамина С, что в два раза больше, чем вы можете получить из апельсина. Исследователи рекомендуют употреблять продукты, богатые витамином С, для поддержания здорового зрения, поскольку витамин С и другие антиоксиданты помогают восстанавливать поврежденные клетки и способствуют росту новых клеток.Чашка киви также может обеспечить около 20 процентов рекомендуемой суточной нормы меди, которая важна для поддержания здоровой нервной системы. Это важно для улучшения функции сетчатки, в которой находятся нервы, преобразующие изображения в электрические импульсы, которые ваш мозг может интерпретировать.Киви может поддерживать здоровый весКиви имеет низкую калорийность, но богат клетчаткой и полезными жирами, что делает его отличным перекусом для людей, желающих похудеть. Было доказано, что диеты, богатые клетчаткой из фруктов и овощей, улучшают здоровье кишечника и способствуют снижению веса, заставляя вас чувствовать себя сытым дольше.Киви — удивительный суперпродукт, который содержит множество необходимых питательных веществ и полезен для здоровья.

