Как избавиться от боли в ухе за 1 минуту. Капли, которые действительно помогают

Ушная сера — желтое смолянистое вещество, вырабатывающееся в ушном канале, которое выполняет функцию природного антисептика и помогает вывести из уха отмерший эпителий. Часть серы выводится наружу в результате жевания или зевания, а часть остается. Привычка очищать уши ватными палочками чревата утрамбовкой серы, что может привести к образованию серной пробки. Также неаккуратным движением ты рискуешь повредить барабанную перепонку.Ушная сера — желтое смолянистое вещество, вырабатывающееся в ушном канале, которое выполняет функцию природного антисептика и помогает вывести из уха отмерший эпителий. Часть серы выводится наружу в результате жевания или зевания, а часть остается.Привычка очищать уши ватными палочками чревата утрамбовкой серы, что может привести к образованию серной пробки. Также неаккуратным движением ты рискуешь повредить барабанную перепонку.От чрезмерного скопления серы в ухе может появиться ощущение заложенности, ухудшение слуха, резкая боль в ухе, головная боль и головокружение.Как избавиться от боли в ухеБезопасно очистить ухо, размягчить ушную пробку и избавиться от боли ты можешь, приготовив домашние капли для ушей.Смешай в равных частях яблочный уксус и спирт. Закапай пипеткой в больное ухо 3 капли лекарства, наклонив голову набок. После закапывания подергай мочку, помогая составу лучше смазать стенки ушного прохода. Через 1 минуту вернись в исходное положение — разжиженная сера вытечет из уха.Протри ушную раковину бумажной салфеткой.Это Вам будет интересно:СЕНСАЦИЯ! Теперь вырастить зубы станет возможным в любом возрастеБолезнь не есть ни жестокость, ни наказание...Кроме того, что эти капли помогут избавиться от скопившейся серы, уксус создает кислую среду в ухе, в которой уничтожаются грибки и бактерии, а спирт подсушивает участки воспаления.При появлении любых проблем с ушами обратись за консультацией к ЛОРу, чтобы исключить вероятность острого отита. Простые приемы ухода за ушами способны сохранить слух!

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