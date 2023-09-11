Врач назвал лучшие продукты для снижения уровня холестерина

Врач поделилась своими главными диетическими советами по снижению уровня холестерина.Плохое питание и малоподвижный образ жизни являются причиной высокого уровня холестерина, который является фактором риска возникновения таких опасных для жизни состояний, как инсульты и сердечные приступы.Врач дает рекомендации для людей с высоким уровнем холестерина.«Увеличьте потребление клетчатки», — сказал врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум, перечислив волокнистые продукты, которых вам следует есть больше, включая попкорн.ПопкорнЧечевицаБобыБрокколиАвокадоЯблоки.Строков также рекомендовал есть продукты, содержащие ненасыщенные жиры, которые помогают снизить общий уровень холестерина, такие как миндаль, арахис, грецкие орехи и орехи пекан.Помимо орехов, вы можете увеличить потребление ненасыщенных жиров, добавляя семена в свой завтрак, обед или ужин.Семена, которые стоит попробовать, включают:ПодсолнухТыкваКунжуткукурузаЛьняное семя.Вам также необходимо есть продукты, которые помогут организму усваивать избыток холестерина, который затем расщепляется в печени.«Затем печень вымывает их из организма», — добавил Строков, что может снизить риск заболеваний.Вы можете сделать это, употребляя больше:ЛососьБобыБобовыеЯгоды.Помимо включения в рацион здоровых продуктов, снижающих уровень холестерина, вам, вероятно, необходимо сократить употребление продуктов, способствующих повышению уровня холестерина.«Избыточное потребление насыщенных жиров повышает общий уровень холестерина», — сказал нутрициолог.Это означает сокращение:МаслоГхиСырКремМороженоеШоколадКокосовый крем.Людям также следует ограничить потребление сахара или рассмотреть возможность использования сырого меда, если им нравится подсластитель.Сырой мед содержит антиоксиданты и может помочь снизить уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и повысить уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), потенциально снижая общий риск сердечно-сосудистых заболеваний.Что такое холестерин ЛПВП и ЛПНП?Ведущая благотворительная организация Heart UK утверждает, что ЛПВП содержат больше белка, чем жира, что делает его очень плотным.ЛПВП выводят излишек холестерина из кровеносных сосудов, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, поэтому его считают хорошим холестерином.ЛПНП, с другой стороны, считается плохим холестерином, потому что слишком большое его количество может закупорить кровеносные сосуды.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки