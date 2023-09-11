Как улучшить функционирование щитовидной железы

Каждая клетка вашего организма использует гормоны щитовидной железы; они впитывают йод, уравновешивают и регулируют ваш метаболизм, взаимодействуя со всеми остальными гормонами. Йод может поступать в организм только через щитовидную железу и он непосредственно участвует в развитии костей, мозга и других важных частей вашего тела. Увеличение веса, выпадение волос и усталость – все это симптомы низкого уровня тиреоидных гормонов. Селен, тирозин и энзимы дейодиназы это элементы, которые могут его сбалансировать. Ученые переходят от идей о “негативных” продуктах в отношении щитовидной железы, и вместо этого сосредоточивают внимание на обеспечении людей питательными веществами, которые нужны для ее функционирования.Нетрудно запутаться, учитывая обилие противоречивой информации, касающейся щитовидной железы, особенно в отношении того, что стоит есть, а от чего лучше держаться подальше. И когда вы попытаетесь выведать факты у большинства обычных терапевтов, расхождения во мнениях могут вас расстроить. Вы можете услышать “держитесь подальше от крестоцветных овощей, потому что они могут помешать вашему организму поглощать йод”, или “не пейте кофе, потому что он может отменить эффект заместительной терапии гормонами щитовидной железы”.Продукты полезные для щитовидной железыНужно понимать, насколько сильно ваше общее здоровье зависит от щитовидной железы, поэтому критически важно обеспечивать ее правильную работу. Также стоит учитывать, что гипотиреоз возможно излечить с помощью диеты.Для чего нужна щитовидная железа?Щитовидная железа в форме бабочки, опоясывающая вашу трахею прямо под гортанью, является ”мейнфреймом”, который регулирует метаболизм, контролирует практически все функции тела и взаимодействует со всеми другими гормонами, от половых до инсулина.Клетки щитовидной железы единственные в организме могут поглощать йод. Ваша щитовидная железа получает его из пищевых продуктов (это единственный способ), смешивает его с аминокислотой, называемой тирозином, и преобразует его в три типа гормонов: трийодтиронин (T3), тироксин (T4) и дийодтиронин (T2).Т3 и Т4 после этого выпускаются в кровоток для распространения по организму, где кислород и калории преобразовывают их энергию. Каждая клетка вашего тела использует тиреоидные гормоны, поэтому симптомы, связанные с щитовидной железой, могут различаться.Как диагностируются проблемы с щитовидной железой: симптомы, исследования и осложненияСуществует два основных расстройства, связанных с щитовидной железой. Гипотиреоз, когда ваша щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов, является наиболее распространенным и часто связан с дефицитом йода. Симптомы включают:Чувствительность к холодуВыпадение волос, включая бровиГрубая кожа; сухие, спутанные волосыЛетаргияУвеличение весаЗапорГипогликемияПотеря памятиСледует отметить, однако, что есть десятки других, казалось бы, несвязанных симптомов гипотиреоза, таких как:ПлоскостопиеАстмаПсориазБоль и затекание шеиКарпальный туннельный синдромХрипотаБледная кожаГоловокружениеГиперактивная щитовидная железа, или гипертиреоз, часто называемый болезнью Грейвса, иногда описывается так: тело атакует свою собственную щитовидную железу. В некоторых случаях, наиболее распространенные симптомы противоположны вызванным недостаточной активностью щитовидной железы:Беспокойство и раздражительностьПотеря весаЗатуманенное сознаниеЧастая дефекацияАритмияВыпученные глазаИсследования для определения дисбаланса тиреоидных гормонов включают тесты на тиреоидные антитела, базальную температуру тела или TSH (тиреотропин - гормон, стимулирующий щитовидную железу). Однако лабораторные исследования такого рода иногда проблематичны.До 80 процентов людей с гипотиреозом не определяются при стандартном тестировании. По словам представителя Фонда Джорджа Мателяна, некоммерческого фонда, который делится научно доказанной информацией о пользе здорового питания:"Большинство врачей используют устаревшие референсные значения при тестировании функционирования щитовидной железы. Кроме того, исследования показали, что стандартные тесты плохо коррелируют с уровнями тиреоидных гормонов в тканях, что приводит к неточным диагнозам.Большинство терапевтов и эндокринологов считают, что TSH является лучшим показателем функционирования щитовидной железы человека. Однако, кто-то может страдать от ее замедленной работы, несмотря на нормальный TSH и свободные Т3 и Т4.Некоторые проводят тесты на T3. Люди могут также иметь низкий T3 и нормальные T4 и TSH. Много практикующих врачей не понимают, что это показывает скорее дефицит селена или цинка, чем проблему с щитовидной железой.”Натуропаты и врачи с более холистическим подходом, как правило, понимают важность изучения симптомов пациента в сочетании с тестами.Основные минералы: почему йод и селен важны для щитовидной железыЙод непосредственно участвует в развитии костей, мозга и других важных частей вашего тела. Этот микроэлемент содержится главным образом в морепродуктах, водорослях, растениях, растущих в богатой йодом почве, нерафинированной морской и йодированной столовой соли. Многие люди не получают достаточного количества йода, и, вопреки распространенному мнению, это касается многих людей в развитых странах.Йод из йодированной соли плохо усваивается и не является здоровым выбором для повышения его уровня в рационе. Рафинорованная соль способствует большому количеству проблем со здоровьем. Йод абсолютно необходим для работы щитовидной железы, его избыток (особенно непищевого) также может ухудшить работу щитовидной железы.”Трудно переоценить важность йода для профилактики таких расстройств, как заболевания щитовидной железы и фибромиалгия. В случае рака он индуцирует апоптоз, то есть вызывает самоуничтожение раковых клеток.Хорошие источники йода включают морские овощи, органические йогурты и сырое молоко из молочных продуктов травоядного скота, Кельтскую морскую соль и яйца.Селен, важный для здоровья щитовидной железы, помогает уменьшить воспаление, регулирует иммунный ответ и предотвращает хронические заболевания. Он присутствует в воде, почве, пойманном в диких условиях Аляскинском лососе, бразильских орехах, молочных продуктах, чесноке, луке, помидорах и семенах подсолнечника. Один миллиард людей в мире имеет дефицит селена.Тирозин - это аминокислота, которая присутствует почти во всех белках в организме. Это важная часть производства нескольких химических веществ мозга, таких как нейротрансмиттеры и дофамин, регулирующих гормоны, включая тиреоидные, и даже влияющих на ваше настроение.Часть продуктов, содержащих тирозин, таких как пшеница и соевые бобы, вредны, особенно для людей с гипотиреозом. Однако, несколько хороших источников включают миндаль, бананы, дикий Аляскинский лосось, органическое мясо домашней птицы и яйца, авокадо и семена тыквы.Употребление крестоцветных овощей может положительно влиять на дисфункцию тиреоидных гормоновВам твердят об этом с детства: ешьте овощи. Для людей с гипотиреозом, которым врачи посоветовали не есть крестоцветные овощи, должно стать сюрпризом, что употребление редиски, капусты, брокколи и кале может улучшить функцию щитовидной железы, потому что они повышают уровень глутатиона.В 1950-х годах ученые исследовали продукты не с точки зрения их питательной роли, а по тому, представляют ли некоторые из них риск, особенно для щитовидной железы.Такие продукты они назвали зобогенными, потенциально вызывающими опухоль на шее, которая называется зоб. Глюкозинолаты в крестоцветных овощах были предполагаемым виновником. Тем не менее, исследований на этот счет мало, как объясняет одна статья:"Испытания на людях, предполагающие связь между крестоцветными овощами и болезнями щитовидной железы, весьма ограничены ... подавляющее большинство исследований поддерживает потребление крестоцветных овощей для предотвращения рака щитовидной железы.”Также были открыты энзимы дейодиназы, имеющие первостепенное значение в продукции тиреоидных гормонов. С тех пор ученые изменили свою теорию о крестоцветных овощах. Вместо этого основное внимание уделяется обеспечению людей питательными веществами, необходимыми для оптимальной функции щитовидной железы. Согласно Фонду Джорджа Мателяна:"За последние 50 лет ... исследователи определили, что в пище нет "негативных" веществ, а только полезные для здоровья, но не подходящие определенным людям из-за их уникальной истории болезни и состояния здоровья. 5 десятилетий исследований также выявили, что некоторые питательные вещества, такие как тирозин, йод, и селен, играют уникально роль в здоровье щитовидной железы.”При изучении ваших собственных потребностей в питательных веществах, помните, что небольшие количества лучше, так как избыток некоторых продуктов, особенно крестоцветных овощей, может предотвратить поглощение йода организмом и препятствовать оптимальной функции щитовидной железы.Прочие продукты для людей с неактивной щитовидной железойЕсть еще много способов расширить кулинарные возможности для людей с гипотиреозом, особенно при помощи растительных продуктов с большим количеством антиоксидантов и электролитов, таких как натрий и калий, в том числе эти (имейте в виду, что большинство фруктов нужно есть в небольших количествах из-за высокого содержания фруктозы):КабачокСладкий перецМорковьЗеленые бобыГорошекТоматыСельдерейОгурцыСпаржаБаклажанЧерный виноградМангоГранатЧерникаАнанасыКивиЯблокиЦитрусовыеВишняАбрикосыЕще одно питательное вещество, полезное для щитовидной железы, это ниацин. Несколько содержащих его продуктов из еще не перечисленных включают мясо ягненка и индейку.Какие продукты вызывают проблемы с щитовидной железой?Если вы задаетесь вопросом о продуктах, которые могут навредить щитовидной железе, худшие из них имеют одну общую черту: они не настоящие. Как отмечает Mind Body Green:"«Продукты» очищенные, обработанные, гомогенизированные, пастеризованные, генетически модифицированные, обогащенные и искусственно ароматизированные (или окрашенные или консервированные)". "Важно вылечить организм, а не только замаскировать недуги или симптомы. Ухудшение вашего здоровья происходит из-за рафинированной, обработанной пищи.”В частности, могут возникнуть проблемы со следующими явлениями, часто встречающимися в обработанных пищевых продуктах. В первую очередь это:Глютен: при любых проблемах с щитовидной железой первым делом нужно исключить из рациона глютен. Он может вызывать воспаление, нарушения в желудочно-кишечном тракте и работе щитовидной железы, а также другие проблемы.Неферментированая соя: независимо от того, как много “естественных” соевых продуктов рекламируются как полезные, она может изменить гормональную функцию, особенно у женщин. Множество исследований показывают, что фитоэстрогены сои могут повредить щитовидную железу, а также вызвать снижение когнитивных функцийГенетически модифицированные (ГМО) продукты могут вызвать как болезнь Грейвса, так и болезнь Хашимото, разрушив слизистую оболочку кишечника.Бром - это обработанная пищевая добавка, разрушающая эндокринную систему организма, которая часто содержится в муке, используемой в хлебе и хлебобулочных изделиях, газированных напитках, спортивных напитках, зубной пасте, ополаскивателе для рта, пластиковых компьютерных деталях, обивке и пестицидах, распыляемых на клубнику.Хорошее питание помогает справиться с симптомами гипотиреоза и даже обратить их вспять. Как всегда, лучше получать питательные вещества из еды, а не прибегать к добавкам, если это возможно.

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