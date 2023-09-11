Артериальное давление часто измеряют не правильно - врач предлагает новый метод
Высокое кровяное давление считается «тихим убийцей». Поскольку изначально оно не вызывает особого дискомфорта, оно часто остается незамеченным в течение многих лет.
"Хроническое высокое кровяное давление создает большую нагрузку на кровеносные сосуды и, если его не лечить, может привести к повреждению важных органов, таких как мозг, сердце, почки и глаза", - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр .
Высокое кровяное давление также считается крупнейшим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, а оно, в свою очередь, является наиболее распространенной причиной смерти.
Это делает тем более важным своевременное выявление и лечение высокого кровяного давления. Это достигается путем регулярного измерения артериального давления. До сих пор это обычно выполнялось в положении сидя. Ошибка? Врач рассказывает как измерять правильно.
«Если измерения проводятся только сидя, риск сердечно-сосудистых заболеваний можно не заметить»
Исследователи проанализировали данные более чем 11 000 человек, у которых кровяное давление измерялось как сидя, так и лежа (на спине) в период с 1987 по 1989 год.
Результат:
74 процентам людей измеряли высокое кровяное давление в положении лежа и сидя.
У 16 процентов высокое кровяное давление измерялось только в положении лежа.
Таким образом, люди с высоким кровяным давлением (от 130/80 мм рт. ст.), включая 16 процентов, у которых высокое кровяное давление измерялось только в положении лежа, имели повышенный риск:
сердечная недостаточность
ишемическая болезнь сердца (сосуды сердца сужены или кальцинированы)
преждевременная смерть
Смерть от ишемической болезни сердца.
Врач объясняют разницу в измерениях гравитацией.
"Это может привести к скоплению крови при сидении или стоянии, что, в свою очередь, приводит к изменению значений".
Артериальное давление измерено неправильно?
«Если артериальное давление измеряется только в вертикальном положении сидя, риск сердечно-сосудистых заболеваний можно не заметить».
Он выступает за измерение артериального давления сидя и лежа, особенно если присутствуют известные факторы риска.
Сведите к минимуму факторы риска высокого кровяного давления – в том числе с помощью здорового образа жизни
Риск высокого кровяного давления увеличивается с возрастом.
«Каждый человек в возрасте 40 лет и старше должен знать свое артериальное давление и, если показатели повышены, обсудить с врачом, что лучше делать», - объясняет кардиолог.
Помимо лекарств для снижения артериального давления, добиться его снижения можно и за счет здорового образа жизни.
Наиболее важные аспекты:
нет лишнего веса,
умеренное употребление алкоголя,
достаточные физические нагрузки и спорт,
здоровое питание (с низким содержанием соли и высоким содержанием калия) и
нет курения.
Стресс также считается фактором риска высокого кровяного давления.
"Новые рекомендации по лечению высокого кровяного давления также рекомендуют антистрессовые тренировки, такие как йога и аутогенные тренировки", - добавляет врач.
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