Артериальное давление часто измеряют не правильно - врач предлагает новый метод

По оценкам, каждый третий взрослый страдает повышенным кровяным давлением. И число незарегистрированных случаев, вероятно, будет намного выше. Поэтому эксперты всегда рекомендуют регулярно измерять артериальное давление. Неужели мы до сих пор делали это неправильно?Высокое кровяное давление считается «тихим убийцей». Поскольку изначально оно не вызывает особого дискомфорта, оно часто остается незамеченным в течение многих лет."Хроническое высокое кровяное давление создает большую нагрузку на кровеносные сосуды и, если его не лечить, может привести к повреждению важных органов, таких как мозг, сердце, почки и глаза", - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр .Высокое кровяное давление также считается крупнейшим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, а оно, в свою очередь, является наиболее распространенной причиной смерти.Это делает тем более важным своевременное выявление и лечение высокого кровяного давления. Это достигается путем регулярного измерения артериального давления. До сих пор это обычно выполнялось в положении сидя. Ошибка? Врач рассказывает как измерять правильно.«Если измерения проводятся только сидя, риск сердечно-сосудистых заболеваний можно не заметить»Исследователи проанализировали данные более чем 11 000 человек, у которых кровяное давление измерялось как сидя, так и лежа (на спине) в период с 1987 по 1989 год.Результат:74 процентам людей измеряли высокое кровяное давление в положении лежа и сидя.У 16 процентов высокое кровяное давление измерялось только в положении лежа.Таким образом, люди с высоким кровяным давлением (от 130/80 мм рт. ст.), включая 16 процентов, у которых высокое кровяное давление измерялось только в положении лежа, имели повышенный риск:сердечная недостаточностьишемическая болезнь сердца (сосуды сердца сужены или кальцинированы)преждевременная смертьСмерть от ишемической болезни сердца.Врач объясняют разницу в измерениях гравитацией."Это может привести к скоплению крови при сидении или стоянии, что, в свою очередь, приводит к изменению значений".Артериальное давление измерено неправильно?«Если артериальное давление измеряется только в вертикальном положении сидя, риск сердечно-сосудистых заболеваний можно не заметить».Он выступает за измерение артериального давления сидя и лежа, особенно если присутствуют известные факторы риска.Сведите к минимуму факторы риска высокого кровяного давления – в том числе с помощью здорового образа жизниРиск высокого кровяного давления увеличивается с возрастом.«Каждый человек в возрасте 40 лет и старше должен знать свое артериальное давление и, если показатели повышены, обсудить с врачом, что лучше делать», - объясняет кардиолог.Помимо лекарств для снижения артериального давления, добиться его снижения можно и за счет здорового образа жизни.Наиболее важные аспекты:нет лишнего веса,умеренное употребление алкоголя,достаточные физические нагрузки и спорт,здоровое питание (с низким содержанием соли и высоким содержанием калия) инет курения.Стресс также считается фактором риска высокого кровяного давления."Новые рекомендации по лечению высокого кровяного давления также рекомендуют антистрессовые тренировки, такие как йога и аутогенные тренировки", - добавляет врач.

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