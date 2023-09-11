Похудейте во время сна: вот сколько калорий сжигает ваше тело ночью

Будь то здоровое питание или тяжелая тренировка, сон играет большую роль в похудении. Мы объясним вам, как можно легко узнать, сколько калорий вы сжигаете во время сна.Когда дело доходит до похудения, первое, о чем вы, вероятно, думаете, — это здоровое питание и достаточное количество физических упражнений. Но помимо этих двух важных аспектов точно не стоит пренебрегать еще одним компонентом.Чтобы сделать процесс похудения идеальным и добиться видимых успехов, вам всегда следует обращать внимание на свой режим сна. Продолжительность и качество сна могут иметь важное значение.Хороший сон поможет вам сбросить лишние килограммы"Спокойный сон особенно важен при наращивании мышечной массы, поскольку ткани восстанавливаются в течение ночи. Хороший отдых также предотвращает чувство тяги к еде, что облегчает достижение дефицита калорий", - говорит врач-диетолог Арефина Елена .Еще одно преимущество: вы сжигаете несколько калорий во время сна, вообще ничего не делая.Конечно, количество калорий, сжигаемых во время сна, варьируется от человека к человеку из-за метаболизма. Если вы хотите точно знать, сколько энергии расходует ваш организм в режиме покоя, вы можете это узнать с помощью показателя основного обмена.Вот как можно рассчитать базовый уровень метаболизмаЧтобы узнать, сколько калорий вы сжигаете за час, сначала необходимо определить скорость основного обмена (BMR) — это количество калорий, необходимое вашему организму в состоянии покоя для питания всех его органов и, например, для дыхания. Затем это число делится на 24 (количество часов в сутках)."Например, 35-летняя женщина ростом 162 сантиметра и весом чуть менее 54 килограммов имеет УБМ примерно 1305 калорий в день. Если разделить этот результат на 24, получится потребление 54 калорий в час – даже во время сна".Гормоны в балансеЧем больше мышечной массы вы наберете с помощью силовых тренировок или HIIT-тренировок, тем больше калорий вы сожжете даже в режиме покоя. Семь-восемь часов сна также помогут нарастить мышцы.Помимо питания и тренировок, хороший сон является чрезвычайно важным компонентом эффективной регенерации мышц и наращивания силы."Недостаток сна, с другой стороны, снижает уровень гормона роста тестостерона и повышает уровень гормона стресса кортизола. Из-за этого организму сложнее восстановиться после тренировок и похудеть", - добавляет Арефина.В то же время слишком мало сна может нарушить выработку гормонов грелина и лептина. Грелин отвечает за контроль голода и насыщения. Если вы встаете с чувством голода, выделяется больше грелина.Гормон сытости лептин, который хранится в жировой ткани и вызывает чувство сытости, практически не высвобождается, когда вы не высыпаетесь, поэтому внезапно вы чувствуете постоянный голод.Недостаток сна замедляет наращивание мышечной массы, а также увеличивает риск возникновения тяги к еде и стресса. Если вы хотите ускорить метаболизм и сжигать больше калорий, вам следует начать с правильных привычек сна.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки