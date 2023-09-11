Почему вам нужно прекратить использовать пластиковые бутылки повторно

Пластиковые бутылки – это обычный предмет в нашем повседневном использовании. Многие из нас решают их многократно использовать, надеясь сэкономить деньги и ресурсы, не подозревая, насколько это может быть негигиеничнымПовторное использование пластиковых бутылок аналогично облизыванию сидения унитаза. По крайней мере, набор бактерий тот же. И опасность заражения столь же высока.Почему нельзя использовать бутылки сноваКоманда исследователей провела тест и проверила группу спортсменов, точнее, их бутылки для воды. Учёные хотели выяснить, насколько чистыми остаются пластиковые ёмкости, если их регулярно заново наполнять водой. Результат теста шокировал: на каждый квадратный сантиметр было обнаружено не менее 300 000 колониеобразующих единиц (КОЕ)Колониеобразующие единицы (КОЕ) — показатель, указывающий на число образующих колонии бактерий в одном миллилитре среды. Эти бактерии способны к самовоспроизведению. Если они попадают в питательную среду, то образовывают колонию.Для сравнения, на собачьей игрушке находится около 3 000 КОЕ. Довольно большая разница, не так ли?Как же тогда пить из бутылкиКонечно же, мы не предлагаем вам прекратить пить воду. Но мы хотим, чтобы вы задумались о том, из чего вы пьёте, а также о том, как часто моете бутылки. Ведь всё, чего касается ваш рот, становится заражённым бактериями. Чем меньше площадь соприкосновения бутылки с вашим ртом, тем меньше возможностей у бактерий для размножения и распространения.Бутылки с откручивающейся крышкой, колпачком-слайдером и со спортивным горлышком — самые пригодные для распространения бактерий и опасные для вас. Это значит, что в таких ёмкостях буквально кишат бактерии. И они могут нанести вам вред.Бутылка с трубочкой показала наилучший результат. Такой тип ёмкости значительно снижает шансы бактерий на размножение.Однако даже относительно безопасная бутылка содержит немногим меньше КОЕ, чем сидение общественного туалета. Так что да, всё это довольно мерзко.Как обезопасить себяНо нам же нужно пить воду! К тому же, повторное использование бутылок — это экономно и позволяет заботиться об окружающей среде. Как же можно обезопасить себя?Выбирайте бутылки с трубочкой. Если такой нет, то вставьте трубочку через горлышко самостоятельно.Используя бутылку повторно, обязательно мойте её горячей водой и дезинфицируйте.Если вы задумываетесь о покупке постоянной бутылки для воды, то отдавайте предпочтение стальным образцам. Они менее благоприятны для размножения бактерий.Продолжайте пить из любимой бутылки, только делайте это с умом. Может быть, это исследование — хороший повод для того, чтобы избавиться от старых ёмкостей и обновить «коллекцию». Ваше здоровье точно будет благодарно вам за такое решение.

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