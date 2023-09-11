Анализы в норме, а слабость не проходит: эндокринолог объяснила, как понять, что с вами происходит

По словам специалиста, бывает, что процесс железодефицита уже запустился и организм страдает от тяжелых симптомов, но анализы пока еще не показывают этого.Разобраться в том, что именно заставляет вас чувствовать себя плохо, бывает очень непросто. В своем телеграм-канале эндокринолог Диляра Лебедева рассказала случай из практики. К ней на прием пришла женщина чуть за тридцать. Пациентка пожаловалась на слабость, одышку, вечно холодные руки и ноги и проблемы с памятью, однако анализы никаких проблем не выявили. Врач объяснила, в чем может скрываться причина.По словам эндокринолога, при латентном дефиците железа некоторое время анализы будут обманчиво показывать, что никаких проблем нет. Однако процесс уже будет запущен, и ваш организм уже начнет жить в напряжении.Как обнаружить скрытый железодефицит? Нужно проверять сразу несколько показателей. Лебедева советует обратить внимание на среднюю концентрацию гемоглобина и средний объем эритроцитов. Падение этих параметров даже при нормальном вроде бы гемоглобине может указывать на тот самый латентный дефицит железа.Кроме того, имеет смысл сдать отдельный анализ на ферритин. Специалисты нередко не обращают внимания на него, и зря. Этот показатель позволяет зафиксировать проблемы с уровнем железа.Как понять, какие показатели нормальны? Они должны примерно равняться вашему весу, но не быть больше 100. У мужчин показатель не должен превышать 120.Симптомы дефицита железа:выпадают и секутся волосы;астения;ломкие ногти;кружится голова, если резко встать;отсутствие аппетита;тяга к странным продуктам;учащенное сердцебиение;плохо переносятся физические нагрузки;появляются проблемы с концентрацией внимания;холодеют руки и ноги.

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