Врач Ариас объяснил, почему опасно хрустеть шеей
Став свидетелем активно обсуждаемого в TikTok тренда, последователи которого призывают хрустеть шеей во благо здоровья, врач решил рассказать о страшных последствиях такого занятия.
По словам специалиста, резкие движения грозят компрессионным переломом и расслоением позвоночной артерии. И если в первом случае можно ограничиться ношением гипса в течение нескольких недель, то во втором человеку грозит инсульт и, как следствие, остановка сердца.
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