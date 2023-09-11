Врач Ариас объяснил, почему опасно хрустеть шеей

Некоторые в качестве разминки во время долгого нахождения в одной позе предпочитают похрустеть шеей. Однако это, на первый взгляд, безобидное занятие может привести к крайне неприятным последствиям, рассказал врач Эвер Ариас.Став свидетелем активно обсуждаемого в TikTok тренда, последователи которого призывают хрустеть шеей во благо здоровья, врач решил рассказать о страшных последствиях такого занятия.По словам специалиста, резкие движения грозят компрессионным переломом и расслоением позвоночной артерии. И если в первом случае можно ограничиться ношением гипса в течение нескольких недель, то во втором человеку грозит инсульт и, как следствие, остановка сердца.

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