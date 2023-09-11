Врач Хьюитт рассказал, как выявить диабет и рак по состоянию полости рта

По состоянию полости рта можно выявить не только кариес, но и различные серьезные заболевания, в том числе сахарный диабет и онкологию. Какие симптомы на них указывают, рассказал доктор Джон Хьюитт.По словам специалиста, о развитии диабета свидетельствуют не только вялость, частое мочеиспускание или постоянное чувство голода, но и сладковатый запах изо рта, а также более длительное заживление ран на деснах, языке и щеках."Напоминающий запах груши и чуть кисловатый аромат изо рта проявляется при диабетическом кетоацидозе – это опасная патология, при которой уровень сахара в крови настолько высок, что начинает закисляться", – объяснил Хьюитт.Опухшие и кровоточащие десны, в свою очередь, могут быть признаком рака крови, предупреждает врач. Выживаемость при данном недуге составляет чуть более 50%, что делает его одной из самых смертоносных форм рака.

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