Как питаемся — так и болеем

Сбалансированное питание – это практически синоним здорового организма, поэтому никогда не следует забывать о том, что рацион должен, главным образом, состоять из овощей, фруктов и здоровых жиров.Вне всяких сомнений, еда играет очень важную роль в нашей жизни. То, как мы питаемся, напрямую связано с нашим здоровьем, ведь посредством еды мы обеспечиваем свой организм определенными питательными веществами, которые ему необходимы для корректной работы.Неправильное же питание дает совершенно обратный эффект, оно может стать злейшим врагом нашего здоровья, так как вредные продукты не имеют достаточного количества питательных веществ, зато сильно перегружают наше тело токсинами.А цифры, связанные с заболеваниями людей из-за плохого питания, с каждым годом становятся все более и более тревожными. Современный ритм жизни в сочетании с экономическим интересом пищевой промышленности сделали свое дело: огромное количество людей во всем мире выбирают фаст-фуд в качестве основного типа потребляемой пищи.Пицца, жареные стейки, блинчики, гамбургеры, картофель фри, хот-доги, мясные полуфабрикаты, сладости и газированные напитки превращают наши вкусовые пристрастия в настоящую бомбу замедленного действия для нашего же здоровья.Еда: мифы и реальностьБезусловно, тема питания слишком широка и необходимо анализировать каждый конкретный рацион, чтобы выявить возможные проблемы со здоровьем, с ним связанные.Однако, если обобщить, то существует несколько способов анализа того, как мы питаемся, и они уже позволят понять, чем мы можем заболеть (или уже вдруг болеем).БелокОчень важно научиться различать тип белков, который нужен нашему организму, и тот, который может нанести ему вред. Белки растительного происхождения, а также белки, содержащиеся в постном мясе, оказывают положительное воздействие на организм, они помогают наращивать и укреплять мышцы.В красном же мясе содержится токсичный жир, другие токсины, всевозможные добавки и гормоны, лекарственные препараты и другие соединения, которые могут повредить желудочно-кишечный тракт и вызвать развитие заболеваний.Проведенные научные исследования показали, что употребление в пищу красного мяса 5 раз в неделю в 4 раза повышает риск развития рака толстой кишки в сравнении с теми, кто позволяет его себе лишь раз в месяц.МолокоНесмотря на то, что на протяжении последних десятилетий нас постоянно убеждали в необходимости потребления молока для обеспечения организма кальцием, сегодня эта точка зрения уже не так поддерживается. Оказывается, этого делать совсем не обязательно.Дело в том, что потребление молока ученые связывают с появлением различных проблем со здоровьем: например с кровообращением, заболеваниями дыхательных путей, диабетом и аллергией и пр.Кроме того, известно, что в молоке содержится белок казеин, который может стать причиной развития онкологических заболеваний.СахарЭтот продукт является одним из наиболее употребляемых во всем мире и одновременно одним из самых вредных для организма. Дело в том, что сахар вызывает привыкание и является основной причиной развития диабета, от которого страдают около 300 миллионов человек (ежегодно диабет вызывает 5% смертей).Сахар снижает защитные функции нашего организма, питает раковые клетки, высвобождает адреналин, способствует скоплению жиров и вызывает нервозность и депрессию.Пищевая пирамида измениласьДо недавнего времени пищевая пирамида выглядела следующим образом: на самой вершине располагались сладости, затем шли молочные продукты, фрукты, овощи и, наконец, в самом низу - углеводы.Сегодня же эта пищевая пирамида полностью изменилась: углеводы переместились на самый верх, за ними следуют молочные продукты и … красные вина. Далее идут орехи, птица, рыба и морепродукты, а потом цельные злаки. Наконец, у самого основания этой пирамиды расположились фрукты, овощи и оливковое масло (холодного отжима) или здоровые жиры (жирные кислоты Омега-3).При этом каждый из нас должен внимательно относиться к своему типу питания и стараться употреблять продукты с тем расчетом, чтобы обеспечить свой организм необходимыми ему питательными веществами. Только так он сможет корректно выполнять все свои функции.Недостаток или дефицит питательных веществ в организме может привести к появлению краткосрочных или долгосрочных проблем со здоровьем, решить которые будет уже не так просто, как заработать.Кроме того, не стоит забывать, что неправильное питание является основной причиной ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, нарушения работы печени и почек и т.д.В процессе приготовления и тепловой обработки большинство продуктов теряют свои полезные свойства (не все, но большую их часть). Еще рекомендуется потреблять органические продукты, так как в них содержится меньше всевозможных добавок, а при их выращивании не использовались удобрения и пестициды, способные навредить нашему здоровью.Ну и последнее: свое питание необходимо строго контролировать, если имеется какое-либо расстройство пищеварения. Недостаток питательных веществ желательно восполнять, можно это делать посредством добавок, но лучше все-таки отдавать предпочтение натуральной пище.

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