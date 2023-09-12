Гипотиреоз: симптомы, причины, лечение

Щитовидная железа является одним из самых важных наших органов и если она работает неправильно, это может привести к печальным последствиям. Одна из болезней, связанных с щитовидной железой — гипотиреоз.Гипотиреоз возникает, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов щитовидной железы. Это состояние также называется недостаточной активностью щитовидной железы. Гипотиреоз может не вызывать заметных симптомов на ранних стадиях. Со временем невылеченный гипотиреоз может привести к другим проблемам со здоровьем, таким как высокий уровень холестерина и проблемы с сердцем.Лечение гормонами щитовидной железы обычно является простым, безопасным и эффективным, если вы и ваш врач подберете для вас правильную дозировку.СимптомыСимптомы гипотиреоза могут включать:УсталостьПовышенная чувствительность к холодуЗапорСухая кожаУвеличение весаОдутловатое лицоХриплый голосГрубые волосы и кожаМышечная слабостьМышечные боли, болезненность и скованностьМенструальные циклы тяжелее обычного или нерегулярныеИстончающиеся волосыЗамедление сердечного ритма, также называемое брадикардиейДепрессияПроблемы с памятьюПричиныЩитовидная железа — это небольшая железа в форме бабочки, расположенная у основания шеи, чуть ниже кадыка. Щитовидная железа вырабатывает два основных гормона: тироксин (Т-4) и трийодтиронин (Т-3). Эти гормоны влияют на каждую клетку организма. Они поддерживают скорость, с которой организм использует жиры и углеводы. Они помогают контролировать температуру тела. Они влияют на частоту сердечных сокращений. И они помогают контролировать количество белка, вырабатываемого организмом.Гипотиреоз возникает, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов. К состояниям или проблемам, которые могут привести к гипотиреозу, относятся:Аутоиммунное заболевание. Наиболее распространенной причиной гипотиреоза является аутоиммунное заболевание, называемое болезнью Хашимото. Аутоиммунные заболевания возникают, когда иммунная система вырабатывает антитела, атакующие здоровые ткани. Иногда этот процесс затрагивает щитовидную железу и влияет на ее способность вырабатывать гормоны.Операция на щитовидной железе. Операция по удалению всей или части щитовидной железы может снизить способность железы вырабатывать гормоны щитовидной железы или полностью остановить ее.Лучевая терапия. Радиация, используемая для лечения рака головы и шеи, может повлиять на щитовидную железу и привести к гипотиреозу.Тиреоидит. Тиреоидит возникает, когда воспаляется щитовидная железа. Это может быть связано с инфекцией. Или это может быть результатом аутоиммунного заболевания или другого заболевания, влияющего на щитовидную железу. Тиреоидит может заставить щитовидную железу высвободить весь накопленный гормон щитовидной железы одновременно. Это вызывает всплеск активности щитовидной железы, состояние, называемое гипертиреозом. После этого щитовидная железа становится недостаточно активной.Лекарства. Ряд лекарств может привести к гипотиреозу. Одним из таких лекарств является литий, который используется для лечения некоторых психических расстройств. Если вы принимаете лекарства, спросите своего врача о их влиянии на щитовидную железу.Реже гипотиреоз может быть вызван:Проблемы, присутствующие при рождении. Некоторые дети рождаются с щитовидной железой, которая работает неправильно. Другие рождаются без щитовидной железы. В большинстве случаев причина, по которой щитовидная железа не развивается должным образом, не ясна. Но у некоторых детей имеется наследственная форма заболевания щитовидной железы. Часто у младенцев, рожденных с гипотиреозом, поначалу заметных симптомов не наблюдается. Это одна из причин, почему в большинстве штатов требуется скрининг щитовидной железы новорожденных.Гипофизарное расстройство. Относительно редкой причиной гипотиреоза является неспособность гипофиза вырабатывать достаточное количество тиреотропного гормона (ТТГ). Обычно это происходит из-за нераковой опухоли гипофиза.Беременность. У некоторых людей гипотиреоз развивается во время или после беременности. Если гипотиреоз возникает во время беременности и не лечится, он повышает риск прерывания беременности, преждевременных родов и преэклампсии. Преэклампсия вызывает значительное повышение артериального давления в течение последних трех месяцев беременности. Гипотиреоз также может серьезно повлиять на развивающийся плод.Недостаточно йода. Щитовидной железе необходим минеральный йод для выработки гормонов щитовидной железы. Йод содержится главным образом в морепродуктах, морских водорослях, растениях, выращенных на богатой йодом почве, и йодированной соли. Недостаток йода может привести к гипотиреозу. Слишком много йода может усугубить гипотиреоз у людей, у которых уже есть это заболевание. В некоторых частях мира люди часто не получают достаточного количества йода в своем рационе. Добавление йода в поваренную соль практически устранило эту проблему в США.ЛечениеЛечение гипотиреоза обычно включает ежедневный прием препарата гормона щитовидной железы левотироксина (Лево-Т, Синтроид и др.). Это лекарство принимают внутрь. Он возвращает уровень гормонов в здоровый диапазон, устраняя симптомы гипотиреоза.Скорее всего, вы почувствуете себя лучше через одну или две недели после начала лечения. Лечение левотироксином, скорее всего, будет пожизненным. Поскольку необходимая вам дозировка может измениться, ваш лечащий врач может проверять ваш уровень ТТГ каждый год.Как найти правильную дозировкуЧтобы подобрать для вас правильную дозировку левотироксина, врач проверит ваш уровень ТТГ примерно через 6–8 недель после начала приема лекарства. Через шесть месяцев вам может потребоваться еще один анализ крови, чтобы снова проверить ТТГ. Слишком большое количество левотироксина может вызвать побочные эффекты, такие как:УсталостьПовышенный аппетитПроблемы со сномУчащенное сердцебиениеЛевотироксин обычно не вызывает побочных эффектов при использовании в правильной дозе. Если вы меняете марку лекарства, сообщите об этом своему врачу, так как, возможно, потребуется изменить дозировку.Если у вас ишемическая болезнь сердца или тяжелый гипотиреоз, ваш лечащий врач может начать лечение с меньшего количества лекарства, а затем постепенно увеличивать дозировку. Это позволяет вашему сердцу приспособиться к повышению метаболизма.

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