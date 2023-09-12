Ученые: Хитин необходим в рационе для борьбы с лишним весом
К такому выводу пришли специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Проводя эксперименты на мышах, они заметили, что при употреблении хитина у грызунов активизировалась иммунная система.
Дело в том, что при переваривании хитина организм производит специальные ферменты – хитиназы. Ведь только с их помощью возможно переработать хитин. При этом, во время активации иммунной системы, наблюдалось заметное снижение веса.
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