В Роспотребнадзоре дали несколько советов, как правильно выбирать мясо

Мясные изделия входят в число важнейших пунктов рациона каждого человека. Однако для того, чтобы мясо действительно приносило пользу нашему организму, необходимо выбирать не только вкусные, но и безопасные продукты. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, как правильно выбирать такие продукты.Специалисты напомнили, что первым делом всегда следует обращать внимание на условия хранения и срок годности мясных изделий, сообщает "Волгоградская правда.ру". При выборе стоит обращать внимание на цвет продукта: если на поверхности присутствует белый налет, а само мясо имеет коричнево—серый или зеленый оттенки, то от таких изделий лучше отказаться.Кроме того, по словам специалистов, выбирая мясо, лучше остановить выбор на охлажденной продукции.

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