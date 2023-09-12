В Роспотребнадзоре дали несколько советов, как правильно выбирать мясо
Специалисты напомнили, что первым делом всегда следует обращать внимание на условия хранения и срок годности мясных изделий, сообщает "Волгоградская правда.ру". При выборе стоит обращать внимание на цвет продукта: если на поверхности присутствует белый налет, а само мясо имеет коричнево—серый или зеленый оттенки, то от таких изделий лучше отказаться.
Кроме того, по словам специалистов, выбирая мясо, лучше остановить выбор на охлажденной продукции.
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