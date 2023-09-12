Врач назвал симптом при посещении туалета, который говорит о раке щитовидной железы

Хотя рак щитовидной железы считается редким, как и все виды рака, выявление заболевания на ранней стадии спасает жизни.Рак щитовидной железы - это рак расположенный в небольшой железы в передней, нижней части шеи.Орган вырабатывает и выделяет гормоны, одна из его основных функций — выработка гормонов, которые помогают регулировать обмен веществ в организме. Женщины более склонны к этому заболеванию, чем мужчины, но важно как можно скорее проверить любые симптомы.Основные симптомы рака щитовидной железы:шишка в передней, нижней части шеи – шишка обычно твердая, постепенно увеличивается и не вызывает болихриплый голосболь в горлетрудности с глотанием или дыханиемболь в передней части шеи или ощущение, будто что-то прижимается к шее.Врач также перечисляет другие симптомы, которые могут возникнуть, одним из которых является более мягкий стул или диарея."Частые жидкие испражнения могут указывать на редкий тип рака щитовидной железы, называемый медуллярным раком щитовидной железы", - говорит врач-эндокринолог Юрьева Ольга специально для МедикФорум.По ее словам, этот тип рака щитовидной железы вызывает «необычные симптомы», такие как частый стул, а также покраснение лица.«Они вызваны слишком большим количеством гормона кальцитонина, вырабатываемого клетками медуллярного рака щитовидной железы», - объясняет врач-эндокринолог.Другие симптомы рака щитовидной железы могут включать потерю веса и кашель.Хотя эти симптомы могут быть не связаны с раком щитовидной железы, важно, чтобы любые симптомы, которые у вас наблюдаются, были проверены врачом, даже если вы чувствуете себя хорошо.«Чем раньше выявлен рак, тем легче его лечить и тем больше вероятность, что лечение будет успешным».Эндокринолог рекомендует обратиться к врачу общей практики, если:у вас на шее шишка – либо новая, либо уже существующая, которая становится больше.у вас осипший голос, боль в горле или кашель в течение более трех недель.у вас боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то прижимается к вашей шее.Но если у вас возникли трудности с глотанием или дыханием, срочно обратитесь к врачу.Раку щитовидной железы часто предшествует гипотериоз и гипертериоз. Многие симптомы недостаточной активности щитовидной железы (гипотиреоза) такие же, как и при других заболеваниях, поэтому их легко спутать с чем-то другим.Симптомы включают в себя:усталостьчувствительность к холодуувеличение весазапордепрессиямедленные движения и мыслимышечные болимышечные спазмысухая и шелушащаяся кожаломкость ногтейпотеря либидоболь, онемение и покалывание в руке и пальцахнерегулярные менструации.Симптомы гиперактивной щитовидной железыГиперактивность щитовидной железы может вызывать широкий спектр симптомов:нервозность, беспокойство и раздражительностьперепады настроениятрудности со сномпостоянная усталость и слабостьотек шеи из-за увеличения щитовидной железы (зоба)нерегулярный и/или необычно быстрый сердечный ритмподергивание или дрожьпотеря веса.

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