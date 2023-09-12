Врач предупредила о риске появления зависимости от обезболивающих

Анальгетики стоит принимать исключительно по рекомендации врача и при наличии показаний. В противном случае к таким препаратам появится привыкание.Об этом рассказала доктор медицинских наук Елена Филатова. 20% людей никогда не страдали головной болью, отметила она.«Действительно, оказалось, что обезболивающие могут не только уменьшать боль, но при их систематическом использовании, они, наоборот, могут эту боль хронифицировать и усиливать. От любого анальгетика возникает зависимость, похожая на любые другие зависимости. Поэтому правда, что обезболивающие нельзя применять чаще, чем два-три раза в неделю.По статистике, 80% населения периодически, с разной частотой, испытывают головные боли. 20% никогда не страдали головной болью. Люди редко с головной болью обращаются к врачу, и чаще всего занимаются самолечением. Если у человека возникает такая головная боль, которая не проходит сама по себе и требует таблетки, в этом случае нужно обратиться к врачу. И лечение должно происходить под наблюдением врача, в соответствии с теми рекомендациями, которые даст врач».

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