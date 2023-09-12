Невролог рассказала о простых средствах, которые помогут от головной боли

Так что не обязательно всегда прибегать к таблеткам от головной боли. Упражнения на расслабление, эфирные масла, большое количество жидкости, например, в виде чая, и кофеин также могут облегчить головную боль.Во многих случаях головные боли можно устранить с помощью простых домашних средств. Главное, что вы можете сделать, если у вас болит голова, — это прислушаться к своему организму и дать ему то, что ему нужно.ГидратацияОбезвоживание может спровоцировать или усилить головные боли."Пейте достаточно воды или чая, чтобы справиться с головной болью, не принимая таблетки. Подходящие чаи включают в себя чаи с цветками ромашки, цветками можжевельника или корой ивы", - говорит врач-невролог Козлова Виталина специально для МедикФорум.Отдых и расслаблениеСтресс и напряжение являются частыми триггерами."Упражнения по релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация или йога, могут помочь уменьшить стресс".КофеинКофеин сужает кровеносные сосуды головного мозга и может помочь облегчить головные боли."Чашка кофе может быть полезна, но слишком много кофеина может вызвать головную боль".Холодные или теплые компрессыХолодный компресс на лоб или шею снимает головные боли напряжения. Теплый компресс также может быть приятным.Эфирные маслаМасло перечной мяты — популярное домашнее средство от головных болей. Просто нанесите это средство на виски, шею или лоб.Если вы хотите избавиться от регулярных головных болей, лучше не делать этих трех вещей.1. Ошибка: просто игнорировать боль"Ничего не делать – это не выход. Вы рискуете, что головные боли напряжения будут возникать все чаще и даже могут стать хроническими".Со временем может случиться так, что болевые центры в мозгу станут постоянно раздражаться. Тогда боль обретает собственную жизнь.Игнорирование этого имеет еще один недостаток: боль может распространяться и вызывать напряжение в шее и плечах.Ошибка 2: не фокусироваться на кнопке спуска затвораКонечно, таблетка может облегчить головную боль. Чтобы взять их под контроль в долгосрочной перспективе, необходимо выявить и устранить причины, насколько это возможно.Возможно, виновата повседневная жизнь со слишком большим количеством требований и слишком малым количеством перерывов, на которую организм регулярно реагирует сдавливанием черепа."Если вы хотите предотвратить головные боли, вы можете, например, включить в свою повседневную жизнь упражнения на расслабление".Также могут помочь регулярные упражнения на выносливость — в идеале, по крайней мере, по 30–45 минут три дня в неделю.Ошибка 3: слишком частый прием обезболивающихОбезболивающие, такие как АСС, ибупрофен или парацетамол, являются желанными помощниками при головных болях. Однако вам следует следить за тем, как часто вы их принимаете.Вам следует принимать лекарства от головной боли максимум 5 дней в месяц. Если принимать их чаще, побочным эффектом станет головная боль, а вместе с ней и спираль боли, из которой трудно выбраться.

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