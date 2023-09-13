Повышенная влажность дома: что делать

Как понять, что дома слишком важно? На самом деле есть несколько признаков, которые предупредят вас об этом. Ведь поддерживать чистоту дома очень важно, а повышенная влажность - это уже негигиенично.Для того чтобы увидеть проблему, важно быть внимательными к атмосфере в своем доме и не отрицать очевидного. Повышенная влажность может стать «хроническим состоянием» любого помещения. И если вы не хотите иметь дело с более серьезными последствиями, то меры по его устранению нужно принять как можно раньше. Влага так или иначе присутствует в нашем доме, она появляется сразу же, как только жилище становится обитаемым. Ведь в день мы тратим около 15 л воды (или даже больше). В ванной и на кухне для различных нужд мы используем жидкость, которая связана с присутствием влаги.Если все приборы в доме и трубопровод работают должным образом, то в принципе лишняя влага должна испаряться. Тогда проблем возникнуть не должно. Вот почему так важно следить за этим и вовремя проводить обслуживание.На самом деле повышенная влажность в доме — это серьезная проблема. Она может нанести вред как самому жилищу (страдает внешний вид), так и здоровью его обитателей.Влага в доме может накапливаться, когда в доме плохая вентиляция. Особенно это чувствуется в местах с влажным климатом. И если зимой в помещения не будет попадать воздух, вскоре вы неизбежно заметите проявления влаги.Стены, потолок, веранда или гараж могут пострадать от повышенной влажности. Вы увидите темные пятна и подтеки. Но, к счастью, есть признаки, благодаря которым можно предотвратить эти малоэстетичные явления, только действовать нужно быстро.Как вовремя распознать проблему повышенной влажности в доме?Если влага появляется в легкодоступных местах, то заметить ее не составит большого труда: потемнение краски или плесень на стенах — яркий пример. Но зачастую влага поражает «малопроходимые» места. И тогда вам потребуется время, чтобы обнаружить проблему.Тут «помочь» может неприятный запах, который исходит от места, где скапливается влага. Именно он свидетельствует о наличии грибка и плесени. Как правило, это происходит во влажных и темных помещениях.Высвобождающиеся споры становятся причиной характерного зловония. В борьбе с грибком нужно быть особенно осторожными, так как эти споры вредны для здоровья и могут стать причиной обострения аллергии или вызвать другие респираторные заболевания.На потолках, стенах и деревянных поверхностях заметить плесень легче всего.У себя дома не стоит пренебрегать регулярными проверками помещений. Местам, где концентрируется больше водяного пара, следует уделять особое внимание. Это, конечно, кухня и ванная комната. Наличие конденсата на различных поверхностях — явный признак повышенной влажности.Погреба и подвалы из-за непрерывного контакта с землей тоже оказываются в «группе риска». Это то, что называют капиллярностью, или капиллярным эффектом. Из-за отсутствия хорошего фундамента или гидроизоляции влага проникает в дом.Если от стен вдруг стала отваливаться (отслаиваться) краска, то это может быть следствием протечки. Как правило, это связано с ошибками, допущенными при строительстве или ремонте. Типичными причинами являются: отсутствие гидроизоляции в потолках и стенах, а также подвальных помещениях, и ухудшение состояния плиточных швов в ванных комнатах.Сломанные водопроводные трубы или засоры в стоках тоже могут стать причиной повышенной влажности в помещениях. Их важно вовремя ремонтировать (желательно при помощи профессионалов), чтобы избежать дальнейшего износа и более серьезных повреждений.Наконец, деревянные поверхности «подскажут» вам, если уровень влажности повышен. Обратите внимание на двери, плинтуса и деревянную мебель. На них тоже могут появиться характерные «симптомы» — темные пятнышки.Ну и последнее: стекла и зеркала. Ни их поверхности хорошо заметен конденсат.Как бороться с повышенной влажностью?Сегодня решить проблему повышенной влажности в доме вам помогут сразу несколько союзников. Есть специальные индикаторные ленты, которые меняют свой цвет при попадании влаги. Они экономичны и просты в использовании.А еще существуют гигрометры. Их работа аналогична термометрам, только измеряют они уровень влажности. Они бывают конденсационные, абсорбционные и, конечно же, цифровые, которые выводят все данные на экран.Как убрать влагу из дома и предотвратить ее появление в будущем?Правильная вентиляция помещений в доме позволяет снизить уровень влажности.Если повышенная влажность вызвана воздействием окружающей среды, то есть конденсацией, то поддержание хорошей вентиляции поможет вам решить эту проблему. Таким образом, на кухне и в ванных комнатах необходимо предусмотреть специальные вытяжки.Умеренное отопление — еще один выход. В идеале необходимо поддерживать температуру от 15 до 20°С, чтобы минимизировать конденсацию. А большие регулярно открытые окна обеспечат достаточную циркуляцию воздуха.Обратите внимание на имеющиеся в доме растения: они могут способствовать повышению уровня влажности в помещениях, равно как и привычка сушить белье дома (а не на улице).Если же повышенная влажность связана с утечками, решение должно быть незамедлительным. Все ремонтные работы должны выполняться профессионалами.Как видите, проблемы с влажностью не так сложно предотвратить, обнаружить и устранить. Будьте бдительными и не допускайте появления плесени в своем доме, ведь это чревато появлением проблем со здоровьем.

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