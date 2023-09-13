Повышенная влажность дома: что делать
Для того чтобы увидеть проблему, важно быть внимательными к атмосфере в своем доме и не отрицать очевидного. Повышенная влажность может стать «хроническим состоянием» любого помещения. И если вы не хотите иметь дело с более серьезными последствиями, то меры по его устранению нужно принять как можно раньше. Влага так или иначе присутствует в нашем доме, она появляется сразу же, как только жилище становится обитаемым. Ведь в день мы тратим около 15 л воды (или даже больше). В ванной и на кухне для различных нужд мы используем жидкость, которая связана с присутствием влаги.
Если все приборы в доме и трубопровод работают должным образом, то в принципе лишняя влага должна испаряться. Тогда проблем возникнуть не должно. Вот почему так важно следить за этим и вовремя проводить обслуживание.
На самом деле повышенная влажность в доме — это серьезная проблема. Она может нанести вред как самому жилищу (страдает внешний вид), так и здоровью его обитателей.
Влага в доме может накапливаться, когда в доме плохая вентиляция. Особенно это чувствуется в местах с влажным климатом. И если зимой в помещения не будет попадать воздух, вскоре вы неизбежно заметите проявления влаги.
Стены, потолок, веранда или гараж могут пострадать от повышенной влажности. Вы увидите темные пятна и подтеки. Но, к счастью, есть признаки, благодаря которым можно предотвратить эти малоэстетичные явления, только действовать нужно быстро.
Как вовремя распознать проблему повышенной влажности в доме?
Если влага появляется в легкодоступных местах, то заметить ее не составит большого труда: потемнение краски или плесень на стенах — яркий пример. Но зачастую влага поражает «малопроходимые» места. И тогда вам потребуется время, чтобы обнаружить проблему.
Тут «помочь» может неприятный запах, который исходит от места, где скапливается влага. Именно он свидетельствует о наличии грибка и плесени. Как правило, это происходит во влажных и темных помещениях.
Высвобождающиеся споры становятся причиной характерного зловония. В борьбе с грибком нужно быть особенно осторожными, так как эти споры вредны для здоровья и могут стать причиной обострения аллергии или вызвать другие респираторные заболевания.
На потолках, стенах и деревянных поверхностях заметить плесень легче всего.
У себя дома не стоит пренебрегать регулярными проверками помещений. Местам, где концентрируется больше водяного пара, следует уделять особое внимание. Это, конечно, кухня и ванная комната. Наличие конденсата на различных поверхностях — явный признак повышенной влажности.
Погреба и подвалы из-за непрерывного контакта с землей тоже оказываются в «группе риска». Это то, что называют капиллярностью, или капиллярным эффектом. Из-за отсутствия хорошего фундамента или гидроизоляции влага проникает в дом.
Если от стен вдруг стала отваливаться (отслаиваться) краска, то это может быть следствием протечки. Как правило, это связано с ошибками, допущенными при строительстве или ремонте. Типичными причинами являются: отсутствие гидроизоляции в потолках и стенах, а также подвальных помещениях, и ухудшение состояния плиточных швов в ванных комнатах.
Сломанные водопроводные трубы или засоры в стоках тоже могут стать причиной повышенной влажности в помещениях. Их важно вовремя ремонтировать (желательно при помощи профессионалов), чтобы избежать дальнейшего износа и более серьезных повреждений.
Наконец, деревянные поверхности «подскажут» вам, если уровень влажности повышен. Обратите внимание на двери, плинтуса и деревянную мебель. На них тоже могут появиться характерные «симптомы» — темные пятнышки.
Ну и последнее: стекла и зеркала. Ни их поверхности хорошо заметен конденсат.
Как бороться с повышенной влажностью?
Сегодня решить проблему повышенной влажности в доме вам помогут сразу несколько союзников. Есть специальные индикаторные ленты, которые меняют свой цвет при попадании влаги. Они экономичны и просты в использовании.
А еще существуют гигрометры. Их работа аналогична термометрам, только измеряют они уровень влажности. Они бывают конденсационные, абсорбционные и, конечно же, цифровые, которые выводят все данные на экран.
Как убрать влагу из дома и предотвратить ее появление в будущем?
Правильная вентиляция помещений в доме позволяет снизить уровень влажности.
Если повышенная влажность вызвана воздействием окружающей среды, то есть конденсацией, то поддержание хорошей вентиляции поможет вам решить эту проблему. Таким образом, на кухне и в ванных комнатах необходимо предусмотреть специальные вытяжки.
Умеренное отопление — еще один выход. В идеале необходимо поддерживать температуру от 15 до 20°С, чтобы минимизировать конденсацию. А большие регулярно открытые окна обеспечат достаточную циркуляцию воздуха.
Обратите внимание на имеющиеся в доме растения: они могут способствовать повышению уровня влажности в помещениях, равно как и привычка сушить белье дома (а не на улице).
Если же повышенная влажность связана с утечками, решение должно быть незамедлительным. Все ремонтные работы должны выполняться профессионалами.
Как видите, проблемы с влажностью не так сложно предотвратить, обнаружить и устранить. Будьте бдительными и не допускайте появления плесени в своем доме, ведь это чревато появлением проблем со здоровьем.
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