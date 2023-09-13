Почему двоится в глазах и что с этим делать

Даже если симптомы быстро пройдут, врачу нужно будет показаться.Двоение в глазах, или диплопия, — это состояние, при котором человек видит два изображения одного и того же объекта. Оно может затрагивать один глаз или оба.Чаще всего симптомы длятся недолго, но всё равно они могут говорить о серьёзных заболеваниях. Поэтому, если заметите двоение в глазах, проконсультируйтесь с офтальмологом.Почему двоится в одном глазу или в каждомТакое состояние называют монокулярной диплопией. Она возникает, когда что?то мешает прохождению света к сетчатке. В этом случае изображений может быть даже больше двух, причём одно будет нормального цвета и обычной чёткости, а остальные — хуже.Двоение в одном глазу встречается чаще, и обычно оно менее серьёзно.Синдром сухого глазаКогда слёзы недостаточно омывают глазное яблоко, появляется сухость. А вместе с ней возникают боль, жжение, кажется, будто в глаза попал песок, зрение становится нечётким.Изменение формы роговицыРоговица — это внешняя оболочка глаза. Она помогает органу сфокусировать свет, чтобы видеть. К изменениям формы относятся неровности и кератоконус — истончение и выпячивание в виде конуса.Реже на роговице бывают рубцы. Они тоже вызывают двоение в глазах.АстигматизмЭто заболевание также связано с изменением формы роговицы. Астигматизм есть практически у каждого человека, но обычно слабой степени. Из?за него зрение становится нечётким, в глазах может двоиться.Люди с астигматизмом носят линзы или очки, иногда им может помочь лазерная коррекция зрения.КатарактаЭто болезнь, при которой прозрачный хрусталик внутри глаза становится мутным. Он выполняет роль линзы, которая преломляет свет, чтобы мозг мог воспринимать изображение. В большинстве случаев катаракта начинается после 40, но симптомы обычно проявляются после 60 лет.Катаракта может поражать и оба глаза, но с разной скоростью. Так что это всё равно монокулярная диплопия.Из?за катаракты зрение ухудшается и могут понадобиться новые очки или линзы. Чем больше она прогрессирует, тем выше вероятность того, что офтальмолог порекомендует операцию.Смещение хрусталикаТакое встречается очень редко. Но при изменении положения хрусталика также может двоиться в одном глазу.Почему двоится в обоих глазах вместеВ норме картинки из каждого глаза мозг воспринимает как единое целое. Чтобы это получалось, органы зрения должны работать согласованно. Это называется содружественным (или сочетанным) движением.Если механизм нарушен, человек видит два изображения вместо одного. Иногда это заметно только в крайнем положении глаз: если смотреть вверх, вниз или далеко влево и вправо.Паралич черепных нервовЧаще всего содружественное движение нарушается из?за паралича III, IV или VI пары черепных нервов, которые управляют наружными мышцами глаза. Проблема может быть вызвана заболеваниями или неизвестными причинами (такие параличи называют идиопатическими). Иногда человек чувствует боль, иногда симптомов нет.Расстройства нервно?мышечной передачиТакие, как ботулизм, синдром Гийена — Барре и миастения. Из?за этих нарушений возникает сильная утомляемость и слабость. Если проявления связаны с мышцами лица, то голос становится гнусавым, речь — нечёткой, возникают трудности с жеванием и глотанием, опускаются веки и двоится в глазах.Воспалительные заболевания глазницыНекоторые заболевания поражают мягкие ткани и мышцы глазницы. Например, при аутоиммунном тиреоидите эти структуры увеличиваются в объёме. Со стороны кажется, что человек выпучил глаза. На фоне этих изменений нарушается сочетанное движение и возникает эффект двоения.Механическое препятствие движению глазных яблокВсё, что физически мешает глазу, нарушает координацию и вызывает диплопию. Такое может случиться из?за ущемления мышц из?за перелома костей глазницы.Чем двоение в глазах может навредитьОно вызывает неприятные ощущения, уменьшает восприятие глубины, затрудняет ходьбу и вождение автомобиля.Хорошая новость заключается в том, что в 90% случаев диплопия носит временный характер и не имеет долгосрочных или серьёзных последствий для здоровья.Когда нужно вызывать скорую помощьЗвоните по телефонам 103 или 112, если заметите:двоение в обоих глазах;боль в глазу;выпячивание глаза — проптоз;какие?либо дополнительные симптомы, которые могут говорить о нарушениях в нервной системе (например, слабость или паралич, потеря чувствительности, языковые и речевые проблемы, головокружение, головная боль, проблемы с глотанием или ходьбой, шаткость походки, недержание мочи).Также нужна неотложная помощь при любых травмах головы или глаз.Когда нужно обратиться к врачуОбязательно проконсультируйтесь у офтальмолога при любых изменениях зрения. Даже если двоение быстро прошло, нужно найти причину. Не ждите, пока симптомы ухудшатся, чтобы проверить зрение.Как лечить диплопиюОфтальмолог подберёт терапию, как только узнает, от чего возникло двоение. Могут понадобиться новые линзы или очки, а иногда потребуется консультация других специалистов и комплексное лечение, возможно даже операция.Как предотвратить двоение в глазахОт диплопии не застрахован никто, но регулярные уход за глазами и проверка зрения — лучшие способы избежать серьёзных осложнений.Вот несколько советов, чтобы сохранить здоровье глаз:Не курите.Давайте глазам отдохнуть от экранов в течение дня.Носите защитные очки во время работы или занятий спортом.Проверяйте зрение как минимум раз в два года или в зависимости от рекомендаций вашего врача.

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