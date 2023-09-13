Так просто: добавьте эти привычки в питании и увидите, как уровень холестерина поползет вниз

Чтобы принести колоссальную пользу сердцу и сосудам, нужно лишь немного изменить пищевые привычки. При этом отказываться от любимых сладостей необязательно, говорят врачи.Нельзя делить еду на хорошую и плохую. Вы можете позволять себе конфеты, печенье, колбасу, главное — помнить о мере. Безусловно, если питаться только сладким и жирным, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому существует простое правило, которое желательно соблюдать: 85% рациона мы отводим на необходимые белки, жиры и углеводы, а остальные 15% — на то, что хочется.Если же вы заляжете на диван и перестанете совсем следить за питанием, то это сильно отразится на вашем здоровье. Одними из первых пострадают сосуды: из-за обилия жирной и соленой пищи в них образуются холестериновые бляшки. Со временем они станут только больше, что может спровоцировать инфаркт или инсульт.По словам доктора Джастина Батлера, спасти сердце и сосуды от разрушения могут несколько простых, но важных пищевых привычек.1. Добавлять овощи в каждое блюдоЧтобы сохранить фигуру и помочь сердцу, нужно есть как можно больше растительной пищи. В ней много клетчатки, но при этом нет жиров. Нарезайте свежий огурец к обеду, добавляйте кабачки и лук в гарниры, перекусывайте морковкой — вариантов масса.2. Есть овсянку на завтракОвес, богатый растворимой клетчаткой, может помочь снизить уровень «плохого» холестерина, регулируя всасывание воскообразного вещества из кровотока.Важно: выбирайте цельнозерновую овсянку, которая варится минимум 15 минут. Еще лучше — 20 или 30. Так вы насытитесь на долгое время.3. Выбирать цельнозерновые продуктывместо пшеничного хлеба — цельнозерновой;вместо белого риса — бурый или дикий;вместо обычных макарон — гречневые или из твердых сортов пшеницы.Так вы значительно снизите калорийность блюд и увеличите количество клетчатки в рационе.4. Избегать трансжировПостарайтесь есть как можно меньше обработанных продуктов. Это чипсы, сосиски, колбаса, бекон, печенье. Да, это вкусно, но неполезно.«Вы по-прежнему можете время от времени съедать пирожное или немного печенья, но постарайтесь ограничить потребление этих нездоровых жиров», — сказал доктор Батлер.5. Есть больше белкаБелок — тот строительный материал для клеток, который сам не вырабатывается в нашем организме. Поэтому так важно включать его в рацион.птицу;рыбу;бобовые;молочные продукты.6. Считать съеденные фрукты и овощиДиетологи давно сошлись во мнении: здоровому человеку нужно съедать 5 фруктов и овощей в день. Если у вас нет никаких запретов от врачей, то включайте в рацион яблоки, морковь, бананы, капусту, груши, сливы — вариантов много.7. Есть орехи и семенаСогласно многочисленным исследованиям, орехи и семена могут помочь снизить уровень холестерина, давление и уровень сахара в крови, а также улучшить баланс жиров.Кстати: есть их лучше в сыром виде. А нужно ли перед употреблением орехи замачивать? Существуют разные мнения. Узнайте, что думают по этому поводу разные врачи и сделайте свой вывод.8. Полюбить растительный белокВсего 25 граммов соевого белка в день, богатого клетчаткой, ненасыщенными жирами и различными витаминами и минералами, могут снизить уровень холестерина.Например, в любом виде фасоли и чечевицы, а также в нуте и маше содержится от 15 до 24 граммов белка. Для сравнения: в куриных и перепелиных яйцах — всего 12–13 граммов. Не забывайте и про тофу, этот продукт из соевых бобов тоже может разнообразить ваш рацион или помочь периодически устраивать себе вегетарианские дни. Соевый сыр добавит в ваше меню около 10 граммов белка.

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