Врач назвал 7 овощей, которые помогают похудеть и контролировать сахар в крови

Углеводы присутствуют в продуктах питания в виде сахаров, крахмалов и пищевых волокон. Но в отличие от сахара и крахмала пищевые волокна не перевариваются кишечными ферментами и играют роль в энергетическом балансе.Помимо содействия насыщению, клетчатка имеет низкую энергетическую плотность, а это означает, что она обеспечивает меньше калорий.Хотя тип пищевой клетчатки, известный как растворимая клетчатка, может превращаться в энергию кишечными бактериями, эта энергия в виде короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) немедленно потребляется клетками толстой кишки. Неиспользованные КЦЖК транспортируются в печень, где метаболизируются, поэтому не откладываются в виде жира."Пищевые волокна можно найти в изобилии в продуктах растительного происхождения, особенно в овощах. Если вы контролируете потребление углеводов, есть овощи, которые явлеются наиболее предпочтительными", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .ШпинатШпинат содержит около 3,6 г углеводов на 100 г порции . Он также содержит 2,9 г белка и 2,2 г клетчатки."Шпинат — отличный источник витаминов А и С, которые являются антиоксидантами, а также минералов, таких как магний и марганец. Он также содержит приличное количество витамина К".СельдерейПорция сельдерея (101 г) содержит около 3 г углеводов, 2 г из которых составляют пищевые волокна. Сельдерей является хорошим источником витаминов А, В9, С и К, а также минералов, таких как калий и кальций. Сельдерей также содержит активное соединение лютеолин, которое обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противораковыми, нейропротекторными и обезболивающими свойствами.Цветная капустаЭтот овощ семейства крестоцветных имеет низкий гликемический индекс 15, что делает его идеальным овощем для диабетиков и людей, пытающихся избежать скачков сахара в крови. В порции сырой цветной капусты массой 107 г содержится всего 5,3 г углеводов, из которых 2,1 г — клетчатка и 2,1 г — белок."Цветная капуста также содержит витамины B6, B9, C и K, а также магний, калий, кальций, железо и цинк".КабачокХотя с ботанической точки зрения кабачок является фруктом, его обычно называют овощем. Цукини — это разновидность летней тыквы, которую можно приготовить дюжиной различных способов, что делает ее универсальным кулинарным ингредиентом. В порции сырых кабачков массой 124 г содержится 4 г углеводов, из которых 1 г — пищевые волокна.Это хороший источник поддерживающих иммунитет витаминов А и С, а также минералов, таких как марганец, калий и магний.БрокколиПо данным Министерства сельского хозяйства США, порция сырой брокколи весом 100 г содержит около 3 г белка и 6 г углеводов, 2 г из которых составляют пищевые волокна. Брокколи также является богатым источником витаминов B9, C и K, а также приличного количества калия, магния, железа и кальция."Исследования показывают, что этот крестоцветный овощ также помогает улучшить чувствительность к инсулину и защищает от нескольких типов рака".Брюссельская капустаКак и другие крестоцветные овощи, брюссельская капуста содержит мало углеводов: всего 7,9 г на 88 г порции. Клетчатка составляет 3,3 г от общего содержания углеводов. Брюссельская капуста также богата витаминами С, К и калием, а также содержит приличное количество кальция, магния и фосфора.Болгарский перецЗеленый, оранжевый и желтый болгарский перец имеют схожий состав питательных веществ и отличаются только содержанием антиоксидантов. Порция сырого красного болгарского перца массой 100 г содержит 6 г углеводов, 2,1 г клетчатки и 1 г белка.

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