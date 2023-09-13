Мозг, почки, сердце: терапевт Шашкова перечислила органы, которые на самом деле не болят

Далеко не все органы в нашем теле изначально имеют нервные окончания, а значит, и болеть может далеко не все. Врач объяснила, с чем на самом деле связаны неприятные ощущения.Боль — самый простой и понятный на первый взгляд симптом. Если что-то болит, значит, явно есть проблемы со здоровьем.Но знаете ли вы, что далеко не все органы в нашем теле способны болеть в привычном понимании этого слова? Об этом и о том, почему мозг болеть не может, а голова, наоборот, очень даже часто, рассказывает врач-терапевт Ольга Шашкова.В организме есть органы, которые не болят в прямом смысле: в них просто нет нервных окончаний. Считается, что болевые рецепторы больше сосредоточены в органах, связанных с воздействием окружающей среды. Кожа, суставы, надкостница обладают болевыми рецепторами, а внутренние органы их не имеют.Да, сама паренхима, то есть главная функционирующая ткань внутренних органов, не имеет болевых окончаний, и внутренние органы не болят в классическом смысле этого слова. Но когда себя начинают проявлять различные заболевания, травмы, отеки, давление, воспаление, нарушение кровообращения, то появляется болевой эффект, который мы связываем с тем или иным органом, его локализацией.Неприятные, болезненные ощущения внутренних органов, которые не обладают болевыми рецепторами, — а это сердце, легкие, печень, почки, селезенка, желудок, мозг, матка, шейка матки и другие органы, — могут быть вызваны различными причинами:воспаление, в результате которого развивается отек и органы становятся болезненными;нарушение кровообращения, которое приводит к ишемии и появлению боли;нарушение функции: дисфункция печени вызывает боли в правом подреберье, дисфункция почек — боли в пояснице.Например, само по себе сердце не болит, но при инфаркте миокарда, при стенокардии есть загрудинные боли. Дискомфорт появляется за счет сосудов. Ощущения при этом не такие острые, как при уколе иглой, имеют тянущий, ноющий характер, не столь локализованный. Возникает ишемия сердечной мышцы.Подобное может происходить и с головой. Мозг — центр нервной системы, однако при этом он не имеет болевых рецепторов и не болит. Именно мозгом мы ощущаем боль во всех частях тела.Если мы ощущаем головную боль, это проблемы сосудов, кожи, различных тканей, но не самого головного мозга. Происходит спазм сосудов, повышение артериального давления — болит голова. Еще ужасные мигрени могут возникать на фоне расслабления сосудов или из-за того, что сосуды не сокращаются. По сути, мозг просто не может сам посылать и обрабатывать сигналы о повреждении и боли. Мозг воспринимает боль тела, но сам не болит.Не может болеть мозг даже при онкологических процессах. Поэтому, пока опухоль маленькая, человек может вообще не испытывать никакого дискомфорта. Но стоит ей начать расти — повышается давление на сосуды, повышается внутричерепное давление и тогда возникает головная боль.Если опухоль появляется в других органах, точно так же идет давление и боль. Опухоль дает асептическое, но все же воспаление. Разрастаясь, она будет давить на сосуды, разовьется ишемия органа, и появится болевой эффект.Почки тоже не имеют болевых рецепторов, однако, если есть камни в почках и они зашевелились, у человека возникнет приступ, при котором он буквально корчится от боли.Дисфункция почек вызывает боли в пояснице, дисфункция печени — боли в правом подреберье, которые также возникают при дискинезии желчевыводящих путей, их воспалении и закупорке. Но даже если печень на стадии разложения, она никогда не болит: там нет болевых рецепторов.Поэтому для определения заболевания печени необходимо проходить специальный осмотр и дополнительные инструментальные и лабораторные исследования. Конечно, некоторые заболевания, связанные с поражением печени, можно определить по специфическим симптомам: тошнота, желтушность кожных покровов и склер, сухость кожи, увеличение живота в размере.В классическом смысле не болит и селезенка. Только воспаляясь, она увеличивается в размерах и начинает давить на окружающие рядом сосуды, нервы, органы, из-за чего возникает тупая или острая, тянущая, распирающая боль в левом подреберье или в околопупочной области.Для диагностики заболеваний селезенки в большинстве случаев достаточно сдать общий анализ крови и сделать ультразвуковое исследование органов брюшной полости.Если вас беспокоят вышеописанные симптомы, не нужно заниматься самолечением. Лучше обратиться за помощью к специалисту.

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