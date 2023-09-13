Какие фрукты и ягоды нужно добавить в рацион, чтобы похудеть

Здоровый рацион, обогащенный полезными микроэлементами и витаминами – неизменная составляющая хорошего самочувствия и красивого тела.Если вы стремитесь сбросить лишний вес, важно не только заниматься спортом, но также пересмотреть свое питание. Как минимум, необходимо исключить из рациона рафинированный сахар и выпечку из белой муки.Кроме того, не стоит забывать и о полезных продуктах, которые при регулярном употреблении могут поспособствовать похудению. В частности, к таким продуктам относятся фрукты.ГрушиО полезных свойствах груши говорят довольно редко, и очень зря, ведь этот фрукт является настоящим кладезем клетчатки. В одной груше содержится 6 граммов этих пищевых волокон. Кроме того, груша богата витамином C, который борется со свободными радикалами, провоцирующими воспаления.АпельсиныВ одном апельсине содержится суточная норма витамина C, 10% от суточной нормы калия и, конечно, клетчатка – 4 грамма на один фрукт. Вдобавок к этому не стоит забывать, что апельсины богаты каротиноидами – антиоксидантами, которые способствуют уменьшению жира на животе.ЯблокиЯблоки – пожалуй, именно те фрукты, которые может позволить себе каждый. Они стоят совсем недорого, но при этом их полезные свойства сложно переоценить. Яблоки снижают уровень холестерина, способствуют здоровью сердца, снижают риск развития онкологических недугов, диабета второго типа и даже болезни Альцгеймера. А по данным одного из исследований, яблоки сорта Гренни Смит также способствуют похудению.БананыМы часто слышим о том, что от бананов худеющим лучше отказаться – в этом фрукте целых 150 калорий и много сахара. Однако один банан в день явно не нанесет вреда ни фигуре, ни здоровью. Напротив: в составе банана есть резистентный крахмал, который способен улучшить здоровье кишечника, а также ускорить сжигание жира.МалинаВ одной чашке малины содержится 8 граммов клетчатки – это треть от суточной нормы для организма. Клетчатка позволяет быстро почувствовать насыщение, а также способствует здоровью ЖКТ – все это помогает сбросить лишний вес.

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