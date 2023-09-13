Врач Павлова назвала опасные продукты - "углеводные бомбы"
По мнению Зухры Павловой, джемы и варенье содержат очень много углеводов, сахара в этих продуктах больше, чем ягод. Еще один опасный продукт - йогурты с наполнителями. Сахар, по словам Зухры Павловой, перечеркивает пользу кальция, белка и молочнокислых бактерий.
Также опасными эксперт назвала покупную выпечку, круассаны и белый хлеб. В качестве альтернативы эндокринолог предлагает печь самостоятельно, добавляя меньше сахара и заменяя часть муки морковью или кабачками.
Много углеводов содержится в быстрых завтраках с сахаром, консервированных фруктах, мороженом, сладкой газировке. В список попал и мед, который на 80% состоит из сахарозы и фруктозы.
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