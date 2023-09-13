Врач Манина назвала неожиданную причину осеннего недомогания

О возможной причине осеннего недомогания рассказала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина в эфире программы .По словам специалиста, обычно возникающие симптомы люди списывают на простуду и респираторные инфекции. Но нередко главной причиной может выступать не вирус, а плесень. Ирина Манина отметила, что осенью в воздухе появляются частицы плесени в большом количестве.Еще одна возможная причины аллергии, симптомы которой схожи с простудой и ОРВИ, - пылевые клещи. Как объяснила врач, осенью начинается период размножения пылевых клещей, живущих в квартирах.

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