Найден полезный орех, который защищает сердце и улучшает работу мозга

Грецкие орехи предоставляют целый спектр преимуществ для организма: от поддержки сердца до снижения стресса. Эксперты выделили 6 основных благоприятных воздействий продукта.1. Помогают снижать уровень холестерина ЛПНП, что благотворно влияет на здоровье сердца и способствует защите от заболеваний.2. Грецкие орехи могут действовать как пребиотик, уменьшая воспаление и поддерживая кишечник.3. Богатые жирными кислотами Омега-3 орехи борются с окислительным стрессом и улучшают функцию мозга.4. Увеличивают потребление полезных жиров и недостаточно потребляемых питательных веществ как у детей, так и у взрослых.5. Контролируют уровень сахара в крови.Сочетание белка, клетчатки и полезных жиров в орехах может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом 2 типа.6. Грецкие орехи богаты соединениями, поддерживающими нервную систему, включая мелатонин, фолиевую кислоту, витамин Е и полифенолы. Все они могут быть полезны для психического здоровья, снижая стресс и риск развития депрессии.

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