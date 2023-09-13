Как сохранить продуктивность после бессонной ночи

Безусловно, качественный ночной отдых — залог хорошего дня. Но не всегда есть возможность выспаться, и это сказывается на продуктивности следующего дня. Диетолог, доктор Розмари Мартин, считает, что не стоит сразу списывать такой день со счетов.В первую очередь, почувствовать себя лучше вам поможет полезный завтрак. После бессонной ночи многим больше обычного хочется сладкого. Но, по мнению диетолога, в такое утро лучше пересилить себя и позавтракать без сахара:Сбалансированный завтрак с обилием растительной пищи настроит вас на день гораздо лучше. Постарайтесь включить немного цельнозерновых углеводов вместе с фруктами, овощами, белками и полезными жирами.Также вопреки стереотипам не стоит налегать на кофе. После непродолжительного сна этот напиток снижает способность организма контролировать глюкозу. Стакан кофе без сахара поможет взбодриться, но не стоит пить больше.Кроме того, в такие дни важно дать организму дополнительный сигнал о том, что пришло время проснуться. Утром постарайтесь провести на свежем воздухе максимальное количество времени. Прохладный воздух и дневной свет помогут нормализовать естественные биоритмы.После бессонной ночи зачастую нет сил следовать правилам, помогающим сохранить здоровье. В такие дни организм пытается максимально экономить ресурсы. Но если действовать ровно наоборот, получится обмануть организм и не потерять продуктивность.

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