«Маска Гиппократа»: как по лицу человека определить его скорую смерть

Маска Гиппократа, известная в мировой медицине, относится к признакам, которые проявляются на лице человека в момент умирания и после смерти, их можно заметить без использования специальных инструментов.Первоначально на эту особенность обратил внимание «отец медицины» - Гиппократ. В его работах, датируемых историками 460-370 годами до нашей эры, он описывал своих пациентов и обращал внимание на то, что помимо болей в теле, умирающие люди проявляют впалость глаз и щек, заострение носа, легкое вдавливание висков. Он также удивлялся тому, как необычно начинают оттопыриваться мочки ушей. Цвет лица умерших всегда становился землистым или практически серым, зрачки тусклыми, а уголки рта опускались, а морщины на лбу и вокруг носа разглаживались. Таким образом, лицо умершего фактически превращалось в лицо без выражения. Греческий врач считал, что это связано с тем, что эмоции покидают человека перед переходом в вечность, и он становится спокойным и безмятежным.Процессы, которые происходят с лицами умерших, медиками давно описаны и понятны. Специалисты патологоанатомического отделения Московской областной Психиатрической больницы No2 имени В.И. Яковенко объясняют их тем, что тело после смерти, в связи с прекращением обменных процессов, по всем физическим законам отдает тепло до тех пор, пока его температура не сравняется с окружающей средой. Но при этом одновременно с охлаждением происходит и испарение тканевой влаги. Развитию трупного высыхания способствует как прекращение поступления жидкости к поверхностно расположенным тканям мертвеца, так и посмертный отток крови и лимфы от выше размещенных органов и частей тела умершего. Быстрее всего высыхание проявляется в тех местах, которые при жизни человека обычно увлажнялись, а теперь, открыты для воздействия воздушных масс. Иными словами, как правило, это – лицо. Поэтому именно на нем заметно быстрее происходят высыхания и белочных оболочек, и роговиц глаз, хрящевых и жировых тканей носа и щек, каймы губ и кожи на височных частях черепа. Высыхание лицевых тканей способствует тому, что нос заостряется, щеки обвисают, но при этом кожа натягивается, и вместе этим исчезают неглубокие складки и морщины на лице и шее, полностью лишившейся влаги.Но если все эти естественные процессы, происходящие с телами и лицами покойников, давно изучены и понятны с точки зрения физиологии человеческого организма, то некоторые изменения, которые сегодня наблюдают многие врачи, до сих пор не имеют никакого научного объяснения.Как известно, лица всех людей на земле асимметричны, то есть, например их левая часть не является точным отображением правой; частично разнятся размеры глаз, скул, длина носогубных складок и т.д. Достаточно подойти к зеркалу и внимательно посмотреть на собственное лицо, чтобы понять, что левая и правая его части – не одинаковые, и так было с рождения. Однако российский профессор, доктор медицинских и философских наук, Евгений Васильевич Черносвитов, долгое время возглавлявший психиатрическую службу в Центральном госпитале МВД РФ, первым обнаружил удивительный феномен; если человеку в самое ближайшее время предстоит умереть, его лицо еще при жизни само примет симметричный вид. Кстати, патологоанатомы тоже заметили, что лица у покойников действительно ровные и никаких отличий между их сторонами нет. Хотя, как было сказано выше, лицевая асимметрия у людей – абсолютно повсеместное и нормальное явление. Как и почему осуществляется симметричное выравнивание лиц у покойников, объяснить возможно, например, тем же естественным процессом высыхания тканей. Но подобное изменение, возникающее еще у живых людей, которых в своих трудах описывал профессор Черносвитов (и он действительно получал после наблюдения этого феномена информацию, что данный человек погиб), не поддается никакому логически-научному обоснованию.

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