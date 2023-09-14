На животе, спине или на боку? Какая поза для сна действительно полезна, а какая нет

Одно или ничего: когда дело касается позы для сна, мы придирчивы. Почти у каждого есть личный фаворит. Популярные позы зачастую не приносят пользы нашему телу.День закончился, пижама надела. Ложитесь спать и дайте своему телу отдых, которого он заслуживает."Большую часть времени вы неосознанно принимаете положение, которое кажется наиболее удобным. Но это ошибка, которую вы не должны совершать. Особенно быстро страдает от неправильной осанки спина – в том числе и во время сна", - говорит врач-терапевт Климовская Елена .Получить новую должность на постоянной основе непросто, но оно того стоит. Эксперты рекомендуют запастись терпением в течение трех-четырех недель — тогда новое положение для сна усвоится, и вы почувствуете себя комфортно и сможете спокойно спать всю ночь.Положение лежа на спине – лучшее положение для снаБезусловно, самое здоровое положение для сна – на спине. Если матрас достаточно жесткий (не должен быть слишком мягким), тело лучше всего расслабится ночью. В течение дня позвоночник обычно сильно искривляется из-за того, что мы много сидим и слишком мало двигаемся.В положении лежа на спине S-образная форма автоматически разгружается и выпрямляется – поэтому обязательно выбирайте плоскую подушку."В долгосрочной перспективе, благодаря лежанию на спине, мы получаем меньше напряжения и боли, а также получаем открытую и прямую осанку", - объясняет врач.Лежа на боку – большая нагрузка на плечиПочти 70 процентов всех людей спят на боку. Популярная поза для сна совершенно не полезна для здоровья в долгосрочной перспективе. Одностороннее напряжение приводит к защемлению нервов и кровеносных сосудов руки во время сна."Напряжение часто приводит к боли, особенно в области плеч. Колени, бедра и шея также могут пострадать, если вы лежите на боку", - добавляет Климовская.Положение эмбриона – лучше избегатьПоложение эмбриона еще более фатально. При изменении бокового положения также подтягиваются колени и поворачивается голова к груди. Позвоночник сильно изогнут. Почему эта позиция так удобна для многих людей?Потому что мы придерживаемся точно такого же подхода, как и в течение дня на работе в офисе."Из-за постоянного круглого сгибания и согнутых ног мышцы живота и груди укорачиваются. Последствия: сгорбленная спина, впалая спина и ушибленная грудь".Лежа на животе – существует риск напряжения в шееВ целом, лежание на животе, как и сон на спине, полезно для противодействия сильной S-образной форме позвоночника. Однако в таком положении шея теряет силу.Длительное перенапряжение мышц шеи часто приводит к напряжению. Если вы любите спать на животе, обязательно следует позаботиться о том, чтобы подушка не была слишком высокой. На подушках лучше не лежать.

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