Врач назвал неочевидную причину хронической усталости
Доктор опирается на недавние исследования. В них ученые отталкивались от того, что хроническая усталость (в научных кругах «миалгический энцефаломиелит») — патологическое состояние, симптомы которого могут временно исчезать или наблюдаться годами. Человек порой буквально не может подняться с кровати, сколько бы он ни отдыхал. И ежегодно таких случаев порядка 67 миллионов.
И, согласно наблюдениям ученых, подобное состояние часто появляется после вирусных инфекций. Однако неисправные митохондрии, низкие уровни гормонов щитовидной железы и множественные генетические варианты тоже могут быть причинами хронической усталости.
Если вы быстро утомляетесь, но не знаете почему, можно для начала проверить, нет ли у вас дефицита магния. Это тоже может быть одной из причин усталости.
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